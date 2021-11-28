炎明熹姚焯菲組四人女團After Class　MV青春滿瀉一日破八萬點擊

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）作為TVB歌唱節目《聲夢傳奇》的三甲得主，在比賽結束後工作接踵而來，不但先後獲機會推出音樂作品，更獲TVB特意開拍青春劇《青春本我》。早前突然宣布三人將於聯同十強之一的參賽者詹天文（Windy）組成四人女子組合「After Class」，以《要為今日回憶》一曲正式出道，在以推出女團為目標的ViuTV真人騷《全民造星IV》組團之前率先跑出。



炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成四人女子組合「After Class」。（《要為今日回憶》MV截圖）

Gigi、Chantel、Yumi及Windy四人的平均年齡為15歲，未成團之前曾被封為「聲夢四小花」，曾經以四人姿態在畢業演唱會上合體表演，因此外界當時都估計TVB有意將四人放在一起組成女團。昨日（27日）突襲公開四人將以代表放學後的英文「After Class」作為組合名，並公開出道單曲《要為今日回憶》的MV，整個MV畫面都洋溢着青春的少女氣息，公開一日就累積了8萬多次的觀看次數。

炎明熹（《要為今日回憶》MV截圖）

詹天文及姚焯菲（《要為今日回憶》MV截圖）

整個MV畫面都洋溢着青春的少女氣息。（《要為今日回憶》MV截圖）

《要為今日回憶》由Larry Wong作曲編曲、林若寧填詞、舒文負責監製，歌曲主要講述四個女孩的故事，試過互相扶持、擁抱痛哭、爭執冷戰、形同陌路、久別重逢，來到今天各人帶着幸福的微笑哭訴美麗的回憶：「像大部分女孩們一樣，四人都是在比賽中認識，由競爭對手發展成擁有相似經歷的好友，一起跳唱、一起承受失敗、一起被嚴苛品評、一起分享成就，那年夏天成了她們人生的轉捩點。比賽過後，四人合唱了「要為今日回憶」，這首歌就是畢業前的記念冊記下了一些諾言一派胡言一點矝持一滴甜蜜一種瘋狂.......即使這些點點滴滴最終只會淪為令人哭笑不得的笑柄，但最少當時明天還離她們很遠，各人只顧懷著熱情活好今天一往無前，也許這就是年輕。一世小半步霎眼成為一世一記號，與其不斷計劃明天，不如努力為今日回憶，做一輩子細路。」

MV公開一日就累積了8萬多次的觀看次數。（《要為今日回憶》MV截圖）

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