《衣袖紅鑲邊》收視再創新高　打低宋慧喬全智賢李英愛成最強黑馬

宋慧喬、全智賢及李英愛三位韓劇一姐近日因齊齊分別憑新劇回歸而受到注目，但卻未有如預料中般展開收視大戰，三部劇《現正分手中》、《智異山》和《具景伊》的收視如今不但沒有上升的跡象，更屢創新低，最新一集分別只錄得全國7.6%、7.562%及2.185%的收視率，本星期更被事前未被看好的古裝劇《衣袖紅鑲邊》後來居上反超前，以9.4%的全國收視再創新高兼力壓同時段播放的競爭作品，成為本年的韓劇「黑馬」代表。



宋慧喬、全智賢及李英愛的新劇卻未有如預料中般展開收視大戰，最新一集分別只錄得全國7.6%、7.562%及2.185%的收視率。（《現正分手中》、《智異山》、《具景伊》海報）

李世榮及男團2PM成員李俊昊主演的古裝劇《衣袖紅鑲邊》，以9.4%的全國收視再創新高兼力壓同時段播放的競爭作品，成為本年的韓劇「黑馬」代表。（《衣袖紅鑲邊》海報）

宋慧喬新劇收視贏全智賢李英愛 各項比拼卻仍不敵兩位韓劇一姐？

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《衣袖紅鑲邊》由李世榮及男團2PM成員李俊昊主演，劇情講述努力要成為王的王世孫李祘（李俊昊 飾）遇見宮女成德任（李世榮 飾）後，在理性與熾熱愛情中作出抉擇的故事。該劇於本月12日首播時收視只得5.7%，播放三星期收視節節上升，本星期的劇情講到，李祘和成德任終於解開誤會慢慢建立信任，更在不知不覺間產生愛苗，即使是王世孫的身份，見到宮女成德任總是按耐不住心思：「你被我迷住了嗎？或者，是我被你迷住了嗎？」見到成德任排練成人禮時更誤會對方背叛自己而氣憤不已，在眾人前捉住她：「為什麼要把頭髮盤上去？你難道承蒙主上殿下的寵愛了嗎？」最新一集兩人的感情又再升溫，李祘在浸浴時深情望住成德任，大呼：「我在意的只有我的人！」成德任之後不慎跌進李祘懷中，李祘將濕透的對方抱緊互相對視，這一幕成功令收視飆升至最高10.3%，可見該劇氣勢如虹的一面。

最新一集兩人的感情又再升溫。（《衣袖紅鑲邊》影片截圖）

成德任之後不慎跌進李祘懷中，李祘將濕透的對方抱緊互相對視，這一幕成功令收視飆升至最高10.3%，可見該劇氣勢如虹的一面。 （《衣袖紅鑲邊》影片截圖）

李祘和成德任不知不覺間產生愛苗，見到成德任排練成人禮時更誤會對方背叛自己而氣憤不已，在眾人前捉住她：「為什麼要把頭髮盤上去？你難道承蒙主上殿下的寵愛了嗎？」（《衣袖紅鑲邊》影片截圖）

現年28歲的李世榮於1997年童星出道，曾演過10多部劇的童年角色，最令人印象深刻的定必是她11歲時在《大長今》中飾演「小今英」一角，成年之後她多部主演的作品如《成為王的男人》、《醫生耀漢》及《Kairos》等都有好成績，如今更成功憑作品打敗當年《大長今》的女主角李英愛，有力成為新一代的韓劇女王。另外，31歲的李俊昊更成功憑出色的古裝劇發聲及演技得到大眾認可，搣甩偶像標籤被韓國網民稱為「信看演員」，成為舞台或演戲上皆受好評的全能型藝人。

李世榮11歲時在《大長今》中飾演「小今英」一角。（《大長今》劇照）

李世榮憑該劇人氣再度急升。（《衣袖紅鑲邊》劇照）

李俊昊成功憑出色的古裝劇發聲及演技得到大眾認可，搣甩偶像標籤被韓國網民稱為「信看演員」。（《衣袖紅鑲邊》劇照）

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