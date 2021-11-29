游嘉欣公開中二清純天使面孔　網民：證明唔使執樣

有傳說「林嘉欣一笑，個世界係會靜止咗架。」可能叫開嘉欣的女孩都有種吸引人的魔力。今年21歲的無綫新小花游嘉欣，自從去年憑住《香港愛情故事》爆紅，在TVB大捧後生仔的世代有大把機會，早前與林正峰在劇集《青年心城之撐起青春》擔正做主角，之後仍有劇《四十二章經》、《青春不要臉》排住隊出街，極有潛質成為另一位鍾嘉欣。

游嘉欣絕對極有潛質。（IG@kayan_yau）

游嘉欣清純有活力，型象健康，大把青春本錢，她昨晚（28日）在社交平台公開一張絕密學生相：「俾啲驚喜大家，圖二送上初中嘅我，果時仲係短頭髮。睇返都好有衝動想剪。」相片中的游嘉欣穿體育服，似乎是剛剛完成比賽與朋友合照，面紅紅眼大大有種化了淡妝的感覺，仙氣極高！網民狂讚游嘉欣由細靚到大，又讚她長大後都沒變樣：「好似而家呀！證明游游純天然唔使執樣！」

公開中二仙氣相，一樣咁靚女。（IG@kayan_yau）

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