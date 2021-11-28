星光熠熠｜詹天文與鍾柔美掉亂咪 首場新歌即遇意外感失望

《星光熠熠耀保良》今晚（27/11）在紅館舉行，炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）以組合After Class名義登場，首度現場演唱新歌《要為今日回憶》。

首度以組合After Class名義登場，演唱新歌《要為今日回憶》。（梁碧玲攝）

這隊新女團在表演後接受《香港01》訪問，Windy透露表演時遇到意外，對自己表現感到失望：「我同Yumi支咪掉亂咗，變咗我個耳機聽到佢把聲，但係聽唔到自己把聲。我都有試過除耳機聽台mon，但係真係delay咗好多，所以第一次唱live嘅表現冇咁好，有啲失望。」在旁的Yumi也安慰對方：「呢個都係一個過程，我自己都唔係好滿意今晚表現，不過我都會試下處理返成件事，唔想因為咁影響咗成個表演，希望下次我哋可以做好啲。唔使失望，OK嘅！」Chantel和Gigi都承認今次唱live準備匆忙，雖然有意外，但表現仍可接受。

Windy與Yumi掉亂咪，聽不到自己唱歌的聲音。（梁碧玲攝）

問到「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」投票中，曾經躋身15強的Gigi和Chantel都無緣晉級，二人都不感到失望。Chantel認為：「真係仲有其他歌手嘅，我覺得自己都未去到一個值得攞獎嘅位置。」而Gigi則直言：「都冇話失望唔失望嘅，因為我對呢方面都係順其自然。」四人雖然都有留意戰況，但她們都沒有互相投票。