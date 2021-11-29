諸葛紫岐驚嚇版3D《魷魚遊戲》蛋糕　顛覆炎明熹木頭人形象

Netflix劇集《魷魚遊戲》熱潮席捲全球，一度打破了該平台記錄成為最多人收看的劇集，網民熱烈討論港版演員，包括有與男主角李政宰似兄失散兄弟的譚俊彥，聲夢歌手炎明熹就因為一把齊蔭頭被指似遊戲中的巨大木頭人娃娃。

《魷魚遊戲》的巨型娃娃。（劇照）

諸葛紫岐大仔Arthur昨日（28日）8歲生日，特登訂造了一個3D《魷魚遊戲》木頭人蛋糕，不過製成品與木頭人公仔差超級遠，達到用「完全唔似」都無法形容的境界，除了眼白變大變多，蛋糕又扁嘴，皮膚凹凸不平，兩隻手似營養不良，諸葛紫岐寫道：「貨不對板蛋糕#生日蛋糕 #birthdaycake，差距也太大了吧，兒子含蓄的問我，這個蛋糕是特意造型嗎？#驚嚇」

諸葛紫岐去年為Arthur準備的Marvel蛋糕就正常好多，5層蛋糕有Iron Man、Thor、Captain America等的象徵標誌，主生Arthur又穿起Thor的戰衣，非常有氣勢。

上年有型蛋糕，當然有心機合照慶祝。（IG@mariezhuge）

+ 38

同場加映：Netflix 12月廿部電影劇集下架 《22世紀殺人網絡》系列冇得留低