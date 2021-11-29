Tyson Yoshi拍廣告騷42吋厚切胸肌　即場做100下掌上壓谷黃金線條

礦物質水品牌邀請到現時灸手可熱的音樂人Tyson Yoshi（程浚彥）擔任代言人，並於即日起推出兩款特別版礦物質水以及有機會免費換購限量版海報及限量珍藏卡。廣告海報和瓶身上，印有Tyson Yoshi半裸上身的照片，大騷42吋厚切胸肌，令粉絲尖叫！



Tyson Yoshi大騷42吋厚切胸肌！

Tyson Yoshi出道3年，以獨立唱作人身份加入樂壇，當中主要以唱Hip Hop、R & B及Rap等音樂定位，其中他的冧女歌《Christy》更在YouTube錄得1200萬點擊，橫掃中港台三地樂壇，而他以型格帥氣的紋身壞孩子造型甚具時尚感，令他成為時尚品牌的寵兒。

Tyson Yoshi日前為礦物質水品牌拍攝全新廣告硬照，廣告以「LIVE A BOLD LIVE」為主題，切合他自信有型的歌手形象。廣告美術參考多個時尚型格造型，以午夜藍的色調為主，而Tyson Yoshi更以半裸爆肌造型上陣，大騷型格紋身手臂、厚切胸肌、6舊腹肌的健美肌肉線條，而另一款廣告則以Hip Hop 造型示人 ，隱約露出迷人的肌肉線條。

Tyson Yoshi的形象年輕又有個性。

作為Tyson Yoshi在香港的第一個代言人工作，拍攝當日更是拉闊演唱會的前夕，所以已練好一身健碩身型準備演出，而他更透露為了最佳狀態已進行了兩日地獄式戒食及加操做運動，而他拍攝半裸造型前，更即場做了100下掌上壓，務求胸肌谷出黃金線條。Tyson Yoshi表示對是次合作感到開心，更笑言自己是水造的男人，超級愛飲水：「 飲水對我來說是好重要，因為做運動關係，而家一日最少飲6公升水。」

產品和海報相信可以令粉絲們尖叫！

而品牌「LIVE A BOLD LIFE」的主題更是為Tyson Yoshi度身訂做，他近日認為最cool的事就為新歌《That Guy》MV做導演，平時在台上cool爆的他，分享以前認為有型的事，就是迫媽媽看他的紋身：「我媽媽好憎紋身，我紋完身第一件事，是即刻給她看。」非常頑皮！提到在音樂路上以獨立音樂人出發，沒有簽大財團，享受自主地玩喜歡的音樂，他就分享了成COOL之路：「如果做音樂，控制權在別人的手上，別人想你隨波逐流，你亦都要隨波逐流。自己知道方向在那裡，就全力『跣』住去，自己喜歡聽的音樂，去搵到跟你click到的人，搵到屬於你的群體，這就不會隨波逐流，而係創造新的群體。」

Tyson Yoshi是新一代的偶像！

Tyson Yoshi的新作《That Guy》日前在網絡上架，實現了他的最cool的兒時夢想，為自己的MV執導，故事中他以四眼IT男跌入虛擬世界的電腦遊戲，手執武士刀大打怪獸救公主，經歷失敗與重生，最後墮入愛河之際被老闆叫醒重回現實世界，在畫面中見Tyson Yoshi不時有飲COOL清涼水來解渴及回氣，而這個MV更斥資了7位數字，當中有不少平面動畫及CG特效，向兩大人氣動畫致敬，而動畫更由人氣高企的動畫《咒術迴戰》其中兩位動畫師會津五月和北村晉哉負責監督（統一動畫繪圖的畫風）。

這次是Tyson Yoshi在香港的第一個代言人工作。

此外，礦物質水品牌更推出兩款特別版包裝 (750毫升及1.5公升)，包裝換上Tyson Yoshi兩款的廣告造型的包裝紙，除了有他廣告硬照外，更加插了捲起風波浪水花的型格圖案，加以「LIVE A BOLD LIFE」口號的紋身美術字體及Tyson Yoshi的簽名，充滿着Tyson Yoshi的時尚氣場。

另外，只要於指定便利店買滿該品牌的產品滿HK$20即可免費換領限量版海報乙張，於指定網上購物平台網店購買產品滿HK$200，即可免費換領限量珍藏版海報一套（共兩款）或Tyson Yoshi限量珍藏卡（每張均有專屬號碼），其中5張Tyson Yoshi限量珍藏卡更是他鏡頭以外的私密相，當中包括有他酣睡一刻的相片！而且為配合宣傳，80架印有Tyson Yoshi 半裸廣告照的雙層巴士，將於12月中起穿梭港島、九龍及新界。屆時，一眾粉絲可以經常在街頭見到他的火辣健碩身型，為寒冷冬天送上高溫視覺。

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