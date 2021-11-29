拳王．劇評一｜一集出現三個Bug位　張振朗復仇唔夠力

無綫劇集《拳王》是今年壓軸的台慶劇，陣容有黎耀祥、張振朗、譚俊彥和姚子羚，劇中演員為了配合拳手角色秘密練兵女幾個月，一身橫鍊肌肉出現在幕前實在養眼而震撼。打拳場面亦毫不拖泥帶水，有血有汗而迫真畫面亦是加分的。畫面好是好，但其實劇本上存在一個重大Bug位，令後續整個故事線變得鬆散，睇劇亦提不起勁。



無綫劇集《拳王》是今年「壓續」的台慶劇，陣容有黎耀祥、張振朗、譚俊彥和姚子羚。（劇集截圖）

整條故事線的主軸由黎耀祥和張振朗之間恩怨而開始，首集講張振朗劇中的哥哥譚俊彥堅持與泰國拳手作賽，後因為比賽中受傷加上賽後為救人而受傷，引致腦部受傷，當時身為譚俊彥教練的黎耀祥，將譚俊彥送到醫院搶救後就失救而死。張振朗趕到醫院時，哥哥譚俊彥已經去世，因而他在心中深深怨恨這個所謂的「殺人兇手」，後續發展就是以張振朗的奮鬥與復仇作為主線。

都第一時間送佢去醫院啦，仲想點。（劇集截圖）

劇情看似沒什麼大問題，因為哥哥的死而遷怒於黎耀祥十分合理，但中間的細節就有bug位，其一，黎耀祥的做法並無不當，因為賽前他曾經問過譚俊彥要不要打拳賽，並沒有迫他出賽，其二，賽後譚俊彥打架時黎耀祥也沒有落井下石，事後反而開車接他走，其三，於車上黎耀祥發現譚俊彥流鼻血時，亦已經馬上載他到醫院，做法正常，所以張振朗到醫院發現哥哥譚俊彥修重死亡後，遷怒於黎耀祥實屬理不合，而且不明智。張振朗最多只能怪責黎耀祥說得不夠清楚，如果以這一點作為深仇大恨，那就顯得不夠力，除非劇情交待黎耀祥隱瞞事件，沒有上台向譚俊彥交待，那張振朗痛恨黎耀祥就來得合情合理。

明明係佢自己想打，又唔關黎耀祥事。（劇集截圖）

係，大家會話「睇故唔好搏故」，不過首集bug位處處，整套劇本重心，去推進張振朗復仇的原因卻毫不成立的話，那麼觀眾又為了什麼去追劇？就頭四集來看，張振朗反而像是一個因為哥哥意外死去，而隨便歸咎一個人的「麻煩友」，「發爛渣」多於復仇。