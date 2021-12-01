內地12歲女孩追星墮陷阱被騙10萬　「時代少年團」發文澄清怒轟

近年內地有不少男女偶像團體出道，深受年輕人追捧，為他們應援﹑大手筆慶生等，屢屢登上微博熱搜廣受討論。然而正因為這樣讓不法之徙有機可乘，他們近日就假用男團「時代少年團」的名義進行詐騙，於是一名 12歲女孩上當被騙走88000人民幣（約10萬港幣），事件引來熱議。

「時代少年團」在內地相當受歡迎的。（視覺中國）

據內地媒體報道指出，在陝西榆林市有一位12歲女孩，無意地在網上看到有自己偶像「時代少年團」的私人QQ（內地社交軟件）視頻，於是點擊進入添加好友後就被拉入粉絲群組，分別有不同成員的專屬個人帳號，如「劉耀文粉絲群」等，而不法之徙就假扮是男團成員，在群組裡唱歌與大家互動，讓該女孩還信以為真是偶像本人。

而在群組中有不少福利信息，其中一項是叫粉絲加助理為好友就可以領取1888人民幣（約2000港幣）紅包，眼見如此划算女孩自然跟着做，就這樣一步一步墮入陷阱，繼而被對方的話術欺騙，最後用父親微信綁定的信用卡支付88000人民幣，而事件最終讓父母發現報案處理。

不法之徙利用話術欺騙。（微博圖片）

而事件曝光之後引來許多關注，不少網友都建議要在追星文化下加強小朋友的教育，而官媒「人民網」亦有就事件報道，引用警方的提醒要家長們強化教育引導，經常與孩子溝通交流，避免孩子上當受騙，同時要守好自己的帳號密碼。

「時代少年團」方發聲明澄清。（視覺中國）

而「時代少年團」方面得知事件後，隨即透過工作室發出聲明，強調在網絡上有關於「時代少年團」成員的QQ帳號是虛假信息，揚言成員們不會以任何名義向粉絲索錢﹑禮物，呼籲大家要提高防範意識，不要輕易相信陌生人。

「時代少年團」呼籲大家要提高防範意識，不要輕易相信陌生人。（「時代少年團」微博圖片）