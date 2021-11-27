時光音樂會︱譚詠麟被爆疑「睡粉」　有份參與節目畫面變成咁？

現年71歲的「校長」譚詠麟，近日被一名名為「悲傷牛肉麵_」的微博博主貼文爆料，指他與自己的女朋友與酒店中發生了一段超友誼的關係，事件掀起極大關注。而校長一方隨後亦發出聲明作出回應，表示現正處理事件中，正採取法律行動，強調不會坐視不理。

譚詠麟近日被爆疑「睡粉」 。（譚詠麟微博圖片﹑「悲傷牛肉麵_」微博圖片）

事件發生後亦引起不少網友關注，因為目前內地方面有多項規條列出嚴打劣跡藝人，所以大家都好關注校長有份參與的內地音樂節目《時光音樂會》到底會不會遭到打格？而日前節目播出的預告片中，有細心的網友發現校長只剩下背影而已，如同被消失，不過待節目正式播出之時製作方的處理手法其實並沒有改變，不存在打格傳聞。

譚詠麟被指只得藍衫背影。（影片截圖）

節目播出時看不見譚詠麟模樣。（影片截圖）

在最新一期播出的《時光音樂會》中，校長在演唱環節之時的確看不見模樣，只是看見其唱歌的影子，然而這一幕畫面維持了一段時間，不過唱到後半段之時，校長的模樣就清晰可見，唱得起勁動聽，歌聲仍然無得彈。而前半段發生的影子畫面，只因為舞台背光影響所致的，及後他還開心地同其他嘉賓詳聊音樂，節目零打格畫面播出如常。

後半段譚詠麟模樣清晰可見。（影片截圖）

節目零打格畫面。（影片截圖）