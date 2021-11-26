鄭希怡女兒梁浸浸內地讀國際學校　貴族級環境設施學費年逾34萬

已經將重心轉移內地發展的鄭希怡（Yumiko），去年獲邀參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升，再令她演藝事業更上一層樓。而長居內地的她，原來其女兒梁子柔（乳名：梁浸浸）亦跟隨着生活，更被網友發現她現正在上海讀書，所讀的國際學校在當地非常出名，每年學費至少要繳交6位數，當中不乏其他明星子女就讀。

Yumiko同女兒梁浸浸目前在上海居住。（avery.leung＠IG﹑ yumiko.chengy＠IG）

目前長居於上海的Yumiko，近日其好姐妹阿SA（蔡卓妍）剛巧亦在上海，26日就因為阿SA在instagram上貼兩張接梁浸浸放學的照片，揚言表示：「記錄一下第一次接你放學。」言下之意已明確肯定梁浸浸已在上海接受教育。正因為如此從中讓不少當地的網友認得照片中的所在地，猜測梁浸浸應該就讀於當地著名的學校「上海耀中國際學校」，再者眼見梁浸浸所穿着的校服，根據校章圖像去查核，的確就是該校的校章，此所學校是上海首間獲政府批准同認可的國際學校，採取雙語同多元文化的教學模式深受家長歡迎。

阿SA接梁浸浸放學。（choisaaaa@IG）

作為在上海優秀的國際學校之一，學費自然不便宜。依據梁浸浸在2015年出生，今年應該6歲就讀小學一年級，依據學校的收費表而看，小學一至四年級一年計學費為284,400人民幣 (約340000港幣)，而第一學期為113,760人民幣(約130000港幣)，第二學期為170,640人民幣(約200000港幣)，學校以英國課程IGCSE（國際中學教育普通證書」）為主。

梁浸浸穿的校服就是「上海耀中國際學校」 。（choisaaaa@IG﹑上海耀中微博圖片）

而據內地媒體報導指，還有女星孫儷的兒子亦就讀「上海耀中國際學校」等，還有許多獲得合法居留的外籍人士的子女亦就讀該校。

學校環境相當優美的。（上海耀中官網）