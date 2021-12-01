華燈初上｜霍建華客串現身登上微博熱搜　戲份極少卻曬出神級演技

【華燈初上／Netflix】由林心如擔任總製作人、主演，Netflix、百聿數碼推出的旗艦劇集《華燈初上》耗資2.5億（台幣）打造還原1988年林森北路特有條通文化，加上懸疑劇情，日前播出後引發網友熱議，立即登上Netflix亞軍寶座，劇中大咖雲集，連好久不見的霍建華，也驚喜現身客串，飾演一名受刑犯，以實際行動力挺老婆新戲。



霍建華自《如懿傳》、《築夢情緣》後，睽違3年再接演戲劇，去年9月《華燈初上》開鏡時，林心如就被媒體問及是否找老公來客串，當時她即語帶保留「要看他賞不賞光」。

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不出預料，霍建華果真現身演出，劇中扮演受刑犯，一幕楊謹華探監戲，只見他素顏上陣，穿著囚服拖著步伐，舉止間流露不羈風采，高顏值、精湛演技依然沒變，狀態保持得相當好，讓網友直呼：「什麼再拍戲啊」討論度立即登上微博熱搜榜，令網友十分期待能再看到他主演的新戲。

霍建華驚喜現身《華燈初上》。（《華燈初上》劇照）

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