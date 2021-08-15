林心如霍建華罕有放閃　出街飲咖啡約會粉碎婚變傳言：七夕快樂！

台灣女星林心如與霍建華於2016年結婚，並育有一女「小海豚」，郎才女貌的一對幸福美滿羨煞旁人。然而，兩人近年因為甚少在社交網站放閃而屢傳婚變，昨日（14日）正值七夕，林心如與霍建華一同出外約會打卡，用行動粉碎婚變傳言。
林心如在Instagram上載多張照片，透露自己自從5月最後一次去餐廳用餐後再沒有出外食飯，事隔三個月終於能趁着七夕出去飲咖啡，興奮得周圍影相：「整整三個月大家都過得緊張且緊繃，雖然現在緊戒降級，但是還是不能掉以輕心哦！七夕快樂！平安就是福，有情人沒情人都快樂！」，用行動粉碎婚變傳言。
不過，最受注目的是她拍影片時影到透明隔板上的霍建華，舉起手機影老婆倒影的一幕，意外地於七夕放閃，令一眾網民紛紛留言：「重頭戲在後」、「夫妻倆拿着手機拍對方」、「看見華哥了！」
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