Marvel首部華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)有不少港人熟悉面孔,當中近年轉戰美國發展的陳法拉人氣亦再度急升,IG Followers即將突破100萬,為了回饋一班粉絲,法拉特別出Post問大家意見:「OK. What to do when there’s a million of you following my Instagram? give me ideas.」相中的法拉穿上露背長裙,相當吸睛!



近年轉戰美國發展的陳法拉,憑Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)人氣再度急升!(IG@falachenfala)

不少圈中好友包括鍾嘉欣、陳敏之、胡蓓蔚等都有留言大讚法拉超靚,而一班Fans亦表現踴躍,提議法拉到時開Live同大家多多互動,當作IG Followers突破100萬的福利!