66歲陳美齡大周慧敏一輪睇唔出年齡差　兩代玉女掌門人氣質依然

現年66歲的陳美齡（Agnes）在70年代憑藉可愛外表及甜美歌聲而紅遍亞洲，1972年她赴日本發展，在當地憑出道單曲《虞美人之花》成為風靡一時的人氣偶像。近年在香港及日本兩邊走的陳美齡，日前相約周慧敏（Vivian）聚會，Vivian在IG Post出合照，並寫道：「多謝前輩陳美齡小姐與我和妙妙相聚，分享了不少她的人生奮鬥故事，也鼓勵了我不少。知道Agnes還有不少使命要完成，願天父加力給她帶領着她去按祂的旨意完成。更祝福Agnes在日本一月舉行的50週年演唱會大成功！」



兩代玉女掌門人都氣質出眾。（IG@vivianchowwaiman）

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相中54歲的Vivian美貌依然，完全看不出歲月痕跡，而坐在她身旁的陳美齡身穿碎花裙，打扮年輕，雖然陳美齡與Vivian相差12歲，但兩位玉女掌門人都氣質出眾，絕對是圈中的凍齡代表！除了演藝事業之外，陳美齡還曾遠赴加拿大及美國進修，本身擁有著名學府史丹福大學教育博士名銜的她，三個兒子亦先後考入史丹福大學，創造出「一門四傑」的佳話！而陳美齡更不時拍片及開講座分享心得，教育理念大受歡迎！

陳美齡曾推出多本著作。（微博@陳美齡Agnes）