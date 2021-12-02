羅志祥小豬豪宅曝光「成牆Hermès袋」　曬萌犬日常照實情係炫富？

羅志祥在被周揚青起底不為人知的情事後，形象一落千丈，停工了一段時間，日前宣布回歸，推出新歌重回歌壇，雖然評價兩極，但沒有影響到他的心情。



羅志祥幾天前用心替愛犬Yuki慶生，近日則是照常分享Yuki的日常，沒想到卻意外讓羅志祥的衣帽間曝光，滿滿一櫃的名牌彷彿精品展示櫃。

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羅志祥相當疼愛Yuki，還替愛犬開設Instagram帳號，和粉絲分享Yuki的日常，1日晚間他拍下Yuki在家中閒晃的身影，用擬人的口吻寫下：「爸爸不要緊張哦！我只是逛逛沒有咬你的包！」看樣子這滿滿一櫃的名牌包、服飾的主人都是羅志祥。

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架上的愛馬仕柏金包一一陳列出來頗為壯觀，彷彿是百貨公司的精品專櫃，粉絲便形容：「這張照片好貴！」另外也有網友好奇：「為什麼這麼多女士的包？」他解答：「那是男生拿的包。」不僅如此，當粉絲戲稱衣帽間看起來更像是女性使用的，他則以Yuki的身分幽默回應：「我爸爸有時候也會穿女裝。」

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