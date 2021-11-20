羅志祥復出新歌上線吸萬人收看　曬麒麟臂重現「亞洲舞王」實力

在去年4月份被前女友周揚青於微博踢爆私生活混亂，還指他喜愛進行「多人運動」的「亞洲舞王」羅志祥（小豬），在演藝事業停擺近年兩年時間，今（20日）正式重返歌壇推出新歌《TRAP GAME》，短短上線三小時已經吸引超過10000人點擊收看，而且網友都給予正面留言，似乎對於他復出都給予支持。

小豬因為被前女友周揚青踢爆私生活混亂而重挫演藝工作。（周揚青微博圖片﹑羅志祥微博圖片）

在演藝事業停擺近兩年間，小豬並沒有浪費時間，除了做Youtuber經營頻道之外，還不時學習新舞蹈裝備自己。果不然在正式復出之日，帶給大家的新歌《TRAP GAME》再次讓大家看到「亞洲舞王」的實力，在MV中小豬留起了中長髮，大曬麒麟臂跳舞，看上去該舞蹈動作似乎以手部居多，動作設計細膩，在配合強勁的音樂節奏下，力量感十足，讓不少網友激讚。

新歌再現「亞洲舞王」實力。（影片截圖）

大曬麒麟臂跳舞。（影片截圖）

MV只是上線短短三小時，已經吸引超過10000人點擊收看，可想而知小豬的魅力依舊存在。而對於他正式復出歌壇，不少網友都給予正面評價，有網友留言表示：「 雖然脫粉了，但作為曾經追了你13年的粉絲，還是很想再看到你重回舞台上用作品說話」﹑「舞台的皇者永遠都在」﹑「很開心等到你回來」等，揚言他唱跳俱佳，支持他復出。

新歌上線短短三小時，已經吸引超過10000萬人點擊收看。（影片截圖）