新歌獲內地四大音樂平台推送　羅志祥疑全面復出惹網友不滿

因前女友周揚青於去年4月份在微博踢爆私生活混亂，還指他喜愛進行「多人運動」的「亞洲舞王」羅志祥（小豬），在演藝事業停擺近年兩年時間後，在（20日）推出新歌《TRAP GAME》，意味着其正式復出重返歌壇。大家原以為他只是在台灣復出而已，沒想到新歌在內地多家音樂平台獲批上線，讓不少網友猜測他已獲解禁要全面復出，引來不少討論聲。

小豬因為被前女友周揚青踢爆私生活混亂而重挫演藝工作。（周揚青微博圖片﹑羅志祥微博圖片）

因為「桃色風波」關係，羅志祥的形象﹑人氣急挫演藝事業停滯不前，在不少網友心目中他已是一名劣跡藝人。而在微博上亦曾流傳一份「劣跡藝人」名單，羅志祥亦在名單內，還有范冰冰﹑李小璐﹑吳亦凡等。而從年初開始內地不少官媒﹑演藝協會等接二連三批評劣跡藝人，還列出相關規條不得為劣跡藝人提供復出條件等，更為防止劣跡藝人轉移陣地重返演藝圈，亦明確表示在網絡主播界同樣要進行封殺，徹底不讓劣跡藝人有曝光機會。

小豬推出新歌《TRAP GAME》 。（影片截圖）

小豬舞蹈實力依舊存在。（影片截圖）

而曾傳在劣跡藝人名單上的羅志祥，近日就推出新歌《TRAP GAME》大受好評，事後他在個人微博上貼出多個為新歌推送的音樂平台，包括「QQ音樂」﹑「酷狗音樂」﹑「酷我音樂」和「咪咕音樂」，意味着在這一些平台可以聽到他的最新作品。此舉就令不少網友感到相當奇怪，不解他的作品為何能獲解禁在內地上線，紛紛留言：「說好的劣跡藝人不得復出呢？」﹑「還能出歌？」等，揚言要堅決作出抵制。

小豬的作品在各大音樂平台上線。（羅志祥微博圖片）

另外，如果羅志祥真的已獲解禁全面在內地復出，亦另網友思考着是不是意味過去因為「桃色風波」而被封殺的藝人會相繼復出呢？就好像女星李小璐被爆婚內出軌歌手PG One﹑男星霍尊被前女友爆出軌﹑韓國男子團體NCT香港成員Lucas被爆同時與多名女生交往，還有男星錢楓被指控下藥性侵20多歲女子等，事件當時掀起軒然大波。

Lucas﹑李小璐﹑錢楓因為「桃色風波」而被封殺。（Lucas微博圖片﹑李小璐微博圖片﹑錢楓微博圖片）