因為是朋友呀｜謝霆鋒力撐好友節目被揶揄　阿嬌：你好像在耍帥

不少明星曾公開表示在娛樂圈中難交到真正朋友，其實都有例外的。就好似已經認識超過20年的容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），她們在圈中已經出了名是好姐妹，最近更一起接拍內地綜藝節目《因為是朋友呀》，透過22天的旅行再了解彼此，當中公開了不少秘密，單是節目一段預告片就已經非常精彩，讓不少網友非常期待。

三姐妹一起推出綜藝節目《因為是朋友呀》。（影片截圖）

在圈中有「龍虎豹」姐妹花之稱的Joey﹑阿Sa同阿嬌，她們除了是好朋友之外，更是做了超過20年的同事（英皇娛樂），這些年走過來她們都陪伴了對方走過不少旅程，當中的甜酸苦辣只有她們才知道。不過，正因為合作推出的節目《因為是朋友呀》，讓大家知道她們的內心世界，原來不講不知是大美人的阿嬌原來有容貌焦慮症，Joey在預告片中講道：「我真的沒有想到，阿嬌她會有容貌焦慮。」而所謂的容貌焦慮症，就是一種對自己外貌極度不自信﹑經常覺得自己不好看的行為，以致要不斷要照鏡子來重複確認自己的外貌，甚至於會影響社交表現，因為過度關注外貌關係，患者會在生活上受到極大影響，會感到沮喪、不安，並且有較高的自殺率。

Joey驚訝阿嬌有容貌焦慮症。（影片截圖）

阿嬌除了有容貌焦慮症之外，還在節目中講了不少內心說話，更講到眼泛淚光：「我只是努力地在活着。」這一句說話是多麼的沉重。而Joey聽到好姐妹的剖白亦揚言道：「請她不要害怕，你的好朋友一直會陪你。」大家互相支持﹑陪伴是多麼的有愛。另外，在單親家庭成長的阿Sa，亦在節目中講到哽咽：「找到一個照片，小時候跟爸爸媽媽在一個遊樂場拍的。」可想而知小時候的家庭事對她影響頗大的。

阿Sa在節目講到哽咽。（影片截圖）

節目中有不少好朋友參與拍攝。（影片截圖）

節目中除了她們之外，她們還邀請不少好朋友作客傾談，就好似有經理人霍汶希（Mani）﹑張智霖﹑袁詠儀夫婦﹑陳妍希﹑鄭希怡等，當然還少不了親如一家人的謝霆鋒。正正因為大家感情如一家人，所以在他面前，她們三人都非常不客氣對謝霆鋒講真說話，阿嬌就表示：「我小時候對你沒有甚麼興趣，你就是好像在耍帥。」而在旁的Joey：「你的背影有種殺氣，所以開始的時候我們大家都對謝霆鋒的印象不好。」令謝霆鋒無法反駁非常好笑。22天的旅行帶大家追逐她們的青春回憶，暢談過去﹑未來，我們就拭目以待。

原來她們對謝霆鋒第一印象不是太好。（影片截圖）