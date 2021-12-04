胃癌｜台女星揭化療恐怖後遺症「90%病人都有」！胃癌症狀你要知

【胃癌／癌症】台灣女星唐玲外型姣好、身材火辣，過去曾演過鄉土劇《世間情》、《甘味人生》深受歡迎，2019年她突發現罹患胃癌，身心大受打擊，經過手術化療，目前已逐漸恢復健康。她也在社群網站吐露一路抗癌心聲。最近她更透露正在與抗癌後遺症對抗，直言「9成癌友都有」。



唐玲日前在社交平台上透露，最近正在對抗「好累」的感覺，「前陣子累到全身沒力，走幾步路就會喘，每天好像行屍走肉，眼皮重的要命，常常想睡覺，一天近20個小時都在睡覺。」除此之外，還有胸悶、呼吸困難的感覺，讓她心情相當鬱悶。

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此外，唐玲更特地上網查了一下，發現有9成的癌友都會有這種「癌因性疲憊症」，這也是讓台灣癌症病人困擾的症狀，而有83%的癌友嘗試改善疲憊，卻只有約一半的癌友會主動提到疲憊的情況，因此她呼籲癌友們要記得提出開症狀，讓醫護人員給予進一步治療。

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