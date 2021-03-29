廖啟智逝世｜胃癌是否致命視乎4大因素　醫生：有病例不足40歲亡

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-29 19:10

資深演員廖啟智（智叔）昨天（28日）晚上在沙田威爾斯親王醫院，因胃癌逝世，終年66歲。智叔不算非常年邁，亦只是去年尾才確診胃癌，卻突然逝世，令到不少人感到愕然。有臨床腫瘤科醫生指出，胃癌是否致命，年齡只是其中一個因素，亦需視乎癌症的期數、本身身體狀況、有無併發症等，該醫生曾遇過一個不足40歲的病人，在確診胃癌後僅過了大半年，就已經因併發症而死。醫生呼籲市民切勿輕視胃病病徵，若病徵持續或惡化，便應盡早求醫及接受身體檢查。

有臨床腫瘤科醫生指出，胃癌是否致命，年齡只是其中一個因素，亦需視乎癌症的期數、本身身體狀況、有無併發症等， （香港綜合腫瘤中心提供）

臨床腫瘤科專科醫生李慧姸醫生表示，未知廖啟智確診胃癌時，其病情已到甚麼階段，若癌細胞已經擴散到身體其他器官，就可能會引起併發症。即使他並非患上第四期胃癌，但若受到細菌感染，細菌入血，都可能會致命。她強調，年齡只是其中一個因素，病情會否致命，亦需視乎癌症的期數、本身身體狀況、有無併發症等。

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李慧姸舉例指，七、八年前她曾遇到一名病人，該名30多歲的女子胃部不適，起初以為只是壓力大、腸胃不適，但她及後吃不下東西，又愈來愈瘦，半年後才確診患上胃癌，但當時癌細胞已經擴散到骨及腹膜，無法做手術去治療疾病，只能安排化療，但她胃部的腫瘤繼續擴大，最後堵塞腸道，醫生無計可施，只可給予紓緩治療，這項併發症最後亦奪去她的生命。

眼見病人由確診至離世只有大半年的時間，李慧姸深感難過，亦慨嘆若病人能及早求醫，料病情不會惡化至此，「可以救得返」，呼籲市民切勿掉以輕心，「例如如果胃痛愈嚟愈密、愈嚟愈痛，或者食嘢都受到影響，就應該盡快求醫同做檢查。」

李慧姸呼籲市民切勿輕視胃病病徵，若病徵持續或惡化，便應盡早求醫及接受身體檢查。（香港綜合腫瘤中心提供）

李慧姸續指，胃癌可以分為四期，第一至三期都可以透過手術切除腫瘤，若癌細胞沒有在淋巴擴散，手術後只需觀察病情；若腫瘤的位置在胃壁深處，或附近的淋巴都有癌細胞，做手術後需視乎病理報告，去安排輔助性的化療及電療。

而第四期的胃癌代表癌細胞已經擴散到較遠的淋巴，更可能已經蔓延至肝、肺、腹膜等器官，在這階段就需安排病人接受化療、免疫治療、服用標靶藥，或接受紓緩治療，李慧姸直言這些治療都不能根治到胃癌，只能有助控制病人病情。

她稱，有57至70%的第一期胃癌病人，在五年間仍然能夠存活；第二期的五年存活率是32至45%；第三期是9至19%；而第四期就只有4%。不過，亦有研究指出，倘及早以紓緩治療介入，加上化療或免疫治療，可有助第四期病人延長存活期多3個月。