胃癌屬本港第六大癌症殺手　食無定時增胃癌風險　醫生籲胃鏡篩查

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-01 08:00

胃癌是本港十大「癌症殺手」之一，每年有逾千宗新症、數百港人死。演員廖啟智去年底確診胃癌，至3月底不敵癌魔離世。 腸胃及肝臟科專科醫生施婉珍指，港人工作繁忙，常不吃早餐、暴飲暴食可增胃癌風險，曾有33歲年輕女會計因工作忙，長期食無定時，持續一個月胃脹及胃痛後求診確診，幸屬初期癌症，經手術後康復情況良好。 施婉珍建議港人效法日本做法，40歲以上人士都要考慮做胃鏡檢查。至於家族有胃癌病史者，因患胃癌風險比常人高二至四倍，更應定期檢查。

施婉珍指出，若漠視胃炎嚴重性，胃炎有可能於短短數年內惡化成胃癌。（黃穎津攝）

胃癌是香港常見癌症之一。據香港癌症資料統計中心2018年數據，胃癌是香港第六大常見癌症，該年錄得1,277新症（包括739男及538女），687人死於胃癌。確診新症的人數，比2008年的1058人增逾兩成。

胃炎有可能於數年內惡化成胃癌

腸胃及肝臟科專科醫生施婉珍指，曾有一名33歲的女會計，因工作繁忙、食無定時，持續一個月感胃脹及胃痛後求診，化驗胃部組織發現初期癌細胞，幸未擴散至其他部位，接受手術切除有問題部分後，康復情況良好。

施婉珍建議，出現吞嚥困難、復發性上腹痛、胃酸倒流、消化不良、上消化道出血、食慾不振、體重下降等徵狀或有高風險胃癌因素的人士，都應接受胃鏡檢查，以作準確診斷及治療。（黃穎津攝）

不吃早餐、暴飲暴食等易釀胃癌

施婉珍指，日本已推出胃癌篩查計劃，建議國民40歲起定期接受胃鏡檢查，「及早發現存活率可以高達八至九成，遠高於本港四至五的存活率。」

她提醒，不吃早餐、暴飲暴食等不良飲食習慣是患胃癌的高風險因素；壓力過大、長期精神緊張亦易致胃酸分泌異常、胃黏膜血管舒縮功能紊亂，引發胃黏膜慢性炎症，數年內更可能惡化成胃癌。

她建議，萬一市民出現吞嚥困難、復發性上腹痛、胃酸倒流、消化不良、上消化道出血、食慾不振、體重下降等徵狀，應接受胃鏡檢查。而家族有胃癌病史者，風險比一般人高出二至四倍，更應定期檢查。