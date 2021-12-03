全民造星4 | 咖喱冇怪責導師梁祖堯　望再戰娛樂圈：我都想嘅

ViuTV《全民造星IV》B3組成員榛綦、咖喱、Ivy So、余潔滢昨晚（1日）演繹指定歌曲《猜情尋》及《狂人日記》，惟演出經驗對比A5組少，加上今次再次以演戲加唱歌，兩組比較之下有明顯分別，不幸落敗。卓韻芝評語直接坦白：「想知道佢哋頭先幾冇信心？或者要有幾多勇氣先做到？我睇到佢哋嘗試，但未成就到係一個演出嘅作品。」最終令有「最美醫生」之稱的咖喱（黃雅慧）出局。



咖喱昨晚（1日）一集被Foul出局。（IG@wnwkelly）

咖喱今日（2日）寫千字文抒發參賽感想，她坦言想完夢先參賽，又指「條路自己揀 X街唔好喊」。雖然導師梁祖堯隊員頻頻被Foul，被網友稱為「死亡名單」被鬧爆，但咖喱在文中亦感謝阿祖「無私的教導」：「我未必係你既（嘅）最愛 但係我相信你愛b team既（嘅）每一位💗💗 你擺入去既（嘅）effort我地（哋）都見到💗」。

咖喱今日（2日）千字文抒發參賽感情，並多謝導師梁祖堯同隊員。（IG@wnwkelly）

《香港01》訪問咖喱，她坦言被Foul的確感失落，「但係好多野（嘢）都係不可控既（嘅）~我都盡力啦！無悔。佢哋（觀眾）戥我唔抵我都開心既（嘅）。」她又指希望可以再戰娛樂圈：「希望啦我都想嘅」。她透露沒有同ViuTV簽約。至於會否再玩《造星》，或過檔TVB，還是重操舊業做醫生，咖喱就話要諗諗先：「未知㗎，未諗啊，再算啦！(有冇嬲梁祖堯foul妳?)比賽有輸有贏、無得怪嘅、走都係遲或早嘅事啫。」

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