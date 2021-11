梁朝偉和陳法拉共同演出Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),其中飾演夫妻,有不少對手戲,他們的討論度仲高過主角劉思慕(Simu Liu)。二人因戲生交情後,陳法拉在IG發文不時會Tag梁朝偉及轉發其帖文。梁朝偉昨日(29日)上載童年照,童年的梁朝偉已頗有英氣,眼仔碌碌,非常有神。陳法拉今日(30日)轉發其帖文,並大讚梁朝偉細個已洋溢魅力,「TONY LEUNG CHARMING THE WORLD SINCE THE BEGINNING」,看來交情不錯。

法拉讚梁朝偉童年相好型。(IG@falachenfala)

陳法拉抵老公家鄉法國同愛女摘蘋果 巴黎街頭嘆咖啡超寫意

+ 65

同場加映

譚玉瑛58歲生日TVB同VIU藝人齊道賀 廖碧兒吳業坤孖193肥仔合照