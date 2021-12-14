專訪 | 何依婷情緒差搞壞身體：一唔開心就會keep住食胃藥

27歲何依婷（Regina）出道4年，拍過10套劇，今年首次擔正做女一，在無綫（TVB）電視劇《十月初五的月光》飾演新版「祝君好」。如此經典劇集，觀眾免不了比較新舊差別，加上演戲經驗不算豐富，迎來批評聲浪是意料中事。

何依婷不是零負評類型，競選港姐期間已被貼上「炫富」、「拜金」等標籤，最近仲被質疑忽然富貴，由太子舊樓遷居至紅磡豪宅。雖然話大個女，但唔開心仍要依賴胃藥。她說道：「我一唔開心就胃唔舒服嘅，我長期都依賴胃藥。我希望我個人大個啲之後可以食少啲胃藥，個胃、情緒可以再Strong啲，咁連藥都可以唔好食就最好。」

攝影錄製：梁碧玲



何依婷今年首次擔正做女一，在新版《十月初五的月光》飾演「祝君好」。（梁碧玲 攝）

新「祝君好」唔應該照抄舊版：而家呢個年代邊有女仔係咁㗎？

要演活祝君好不容易，尤其要被拿來與視后佘詩曼相提並論，壓力不容小覷。有觀眾批評新祝君好「MK味濃」，新不如舊，何依婷平反道：「第一，個故事改咗啦，第二，如果同上一個故事一樣，咁翻拍原意唔大，咁不如睇返舊嘅算，所以想加啲新嘢。君好嘅角色設定有少少唔同。舊嘅君可能好依賴初哥哥、依賴媽咪，其實20年後新嘅君好，而家呢個年代邊有女仔係咁㗎？你要做一個畀舊版更獨立啲嘅後生女。」

何依婷於飾演新祝君好，演技迎來負評，她坦言盡了力便於心無愧。（《十月初五的月光》劇集截圖）

學識唔在意負評：我都冇做錯事

是非不絕，加上對演技的批評，何依婷逐漸了解不能要求全世界都喜歡自己，相比4年前遭受負評時每日在家以淚洗臉，如今何依婷更為硬凈，她坦言拍《十月初五》是無愧於心：「其實我都冇做錯事，我點解要咁在意呢？好似我拍呢套劇集，我已經盡力做好佢。我係有進步空間，但呢件事上我無悔，於心無愧。坦白講，新聞講好多嘢都唔係真嘅。我以前睇娛樂新聞，我都以為係真嘅，我覺得人哋寫出嚟一定係真嘅。但係入咗行之後，就會覺得，唉！真係唔可以信。（有冇嬲？）我覺得佢點樣寫都唔影響我人格啦！佢點樣寫我做錯事，我都唔會做錯事啦！可能畀人誤會，有少少委屈，咁Ok嘅，可以承受到嘅委屈囉！」

何依婷早前被指忽然富貴搬到紅磡樓王居住。（IG：@reginahyt）

情緒差搞壞身體要長期袋胃藥

壓力人人有，何依婷唔識表達自己，會靠喊抒發情緒。她說：「我諗Overall我唔係一個好識表達自己情緒嘅人，所以我唔係好識講呀！但佢唔係一個病，未嚴重到要睇醫生。遇到情緒，我要點樣去抒發？我諗我會喊囉！但我個喊又唔係要人嚟關懷你，呵返你。我諗喊係一個抒發壓力嘅渠道，但喊完訓一覺就冇嘢囉！」情緒受困會影響身體，故何依婷要長期袋住胃藥，她指：「簡單可能係我打針啦……我打針要食胃藥，唔係我驚會反胃，出唔到門口。」

何依婷情緒差就胃唔舒服，所以要長期袋住胃藥。（梁碧玲 攝）

無養家壓力唔使畀家用 買樓回報親恩

家人是她的避風塘。出身基層的何依婷無養家壓力，父母甚至不要求收家用，何依婷現階段目標是儲錢買樓畀屋企人。她透露，以現時收入儲首期不難，但未穩定到足夠供樓。她表示：「父母對我好好，冇將經濟壓力擺喺我身上，我主要都要買禮物送畀佢哋，養家佢哋冇提過，家用從來冇問我攞過。我希望可以搵多啲錢，將我冇畀嘅錢一次過買層樓送畀佢哋。」

何依婷無養家壓力，唔使畀家用，現階段希望買樓畀屋企人。（梁碧玲 攝）

剖白感情生活：唔想喊住去求人哋原諒

專心沖衝刺事業的何依婷，以「佛系」態度搵男友，一切隨緣。她有過兩段認真的戀愛。有人云三年是感情一個關口，何依婷兩段戀愛都在這裡剎然而止，她直言無法忍受嗌交和冷暴力。她說：「大學之後就兩個男朋友。都長嘅，兩個都兩年幾、三年。但去到兩年幾三年呢個位，你就會發現，你對呢個人太了解，了解到係，你就覺得行唔住囉！其實兩年幾就係話畀你聽，你同呢個人行唔行到落去。因為兩年幾，你就會發現同呢個人夾唔夾，行唔行得住。（你提分手？）係發生咗好多事，大家都覺得冇辦法忍受啦！（係咪成日嗌交？）我係一個好怕嗌交嘅人，我好希望我另一半係一個好冷靜同我溝通，唔好太激動、唔好發脾氣鬧我，唔好冷暴力我啦！」

何依婷拍過兩次認真嘅拖，關係中最忍受不了的是嗌交和冷暴力。（梁碧玲 攝）

她續指：「我以前會主動搵返對方，但而家我會覺得咁樣好攰，你要去喊住求人哋，你原諒我啦！但好攰呀。耐咗你可以做一年、兩年、但三年好攰！所以我好想兩個人可以平心靜氣、溝通，解決問題，唔好Focus太多喺邊個𠱁邊個呀！呢啲好無聊，小朋友先做。」

何依婷坦言唔鍾意喊住求男友原諒，未來希望搵到個成熟冷靜的伴侶。（梁碧玲 攝）

想搵年紀相若伴侶：細過我好似姊弟

擇偶條件方面，何依婷希望搵到個年紀相若、冷靜成熟的伴侶。她說：「如果揀另一半我未必會想揀年紀大我好多嘅。因為我覺得係，另一半係陪你行一生嘅人啦，所以如果大家年紀差唔多，經歷差唔多，大家會有種互相扶持、互相一齊成長嘅感覺。」弟弟都耍手擰頭，她笑言：「細過我就最好唔好啦！咁就唔係一齊成長囉！咁我咪好似家姐咁，『仔，你要乖呀！』」

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