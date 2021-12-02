青春本我｜姚焯菲被封NG王嬲到跺腳　Venus原來拍過《蜘蛛俠2》

集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛．舞者》參賽者的TVB青春劇《青春本我》將於本周日（5日）晚首播，劇集早在開拍時已經令一眾粉絲非常期待，早前TVB官方YouTube Channel 「See See TVB」特別到片場探班，一班《聲夢傳奇》的學員除了大談拍劇趣事之外，更互爆秘密，當中姚焯菲（Chantel）竟然被封為NG王！



由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）擔正的青春劇《青春本我》即將播出。

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被公認NG次數最多的Chantel，得知自己成為大家心目中的NG王時嬲到跺腳：「喂呀！係咪因為我成日笑呀佢哋話？」而文凱婷（Aeren）就指罪魁禍首是何晉樂（Rock）：「佢個角色係要同阿Rock一齊，跟住佢就頂唔順，即係望住阿Rock佢就好想笑！」

Chantel被封為NG王。（YouTube影片截圖）

而林智樂（Felix）就被公認為遲到大王，但Felix就澄清每日開機拍攝時都會準時到場，只是化妝會遲到。此外，提到一班《聲夢傳奇》學員中最好戲的一位，大家都異口同聲認為是林沚羿（Venus），原來Venus曾參演過在2004年上映的《蜘蛛俠2》！

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