盤點12月必睇內地劇　趙麗穎《誰是兇手》火拼迪麗熱巴《馭鮫記》

2021年十二月開播的內地電視劇，在年近尾聲，各平台也使出渾身解數，大製作戲劇、實力派演員、流量明星雲集！



由《長安十二時辰》姊妹作《風起洛陽》打頭陣，經典武俠劇《雪中悍刀行》也即將播出；除了讓人期待的作品，各劇的搶眼大卡司也相互角力，張若昀、胡軍、黃軒、王一博、宋茜、任嘉倫、迪麗熱巴、周迅、黃磊、辛芷蕾、趙麗穎，都是實力與人氣兼顧的演員，還有強大CP讓人期待，誰將成為2021年末班車的亮點呢？！

【圖輯】看看9部十二月開播陸劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1. 《風起洛陽》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：2021.12.1

主演卡司：黃軒、王一博、宋茜、宋軼、咏梅、劉端端



電視劇《風起洛陽》改編自馬伯庸的小說《洛陽》，是一部古裝探案劇，故事述說不良副帥高秉燭被陷害，之後又一堆奇案發生，一股陰謀的氛圍在長安瀰漫，引起內衛武思月（宋茜 飾）、尚書之子百里弘毅（王一博 飾）的注意，三人各有所長、聯手揭開真相；在高口碑的《長安十二時辰》之後，再次推出馬伯庸筆下、以唐朝為背景的作品，讓老粉絲們都很期待，好製作再次延續，加上強大的主演卡司，絕對是觀眾的必追名單。

2. 《雪中悍刀行》

開播平台：WeTV、騰訊視頻

開播時間：預計2021.12

主演卡司：張若昀、李庚希、胡軍、張天愛、孟子義、李純、劉端端



電視劇《雪中悍刀行》改編自烽火戲諸侯的同名小說，從小膽大霸道的北涼王世子徐鳳年，被父親遠放出去歷練，回歸時卻捲入朝堂權力漩渦，他憑著過人的毅力與武藝，收服江湖人士、安定邊疆，最後假死歸隱山林；《雪中悍刀行》是一部原著就膾炙人口的經典武俠作品，並由《慶餘年》的製作團隊以及王倦導演操刀，好作品與好團隊的合作，還有張若昀、胡軍等實力派卡司飾演父子，對手戲讓人期待，絕對是必追名單之一。

3. 《馭鮫記之與君初相識》

開播平台：優酷視頻

開播時間：預計2021.12

主演卡司：迪麗熱巴、任嘉倫、肖順堯、郭曉婷



電視劇《馭鮫記之與君初相識》改編自九鷺非香的小說《馭鮫記》，述說馭妖師紀雲禾（迪麗熱巴 飾）救了被囚禁的鮫人王子長意（任嘉倫 飾），而紀雲禾愛上了絕美又單純的長意，長意誓死守護紀雲禾，但人妖不得相戀的鐵律，讓這份禁愛充滿荊棘；此部由《周生如故》的溫柔將軍任嘉倫飾演用有絕世容顏的鮫人王子，與《長歌行》的颯氣公主迪麗熱巴合作，可說是顏值頂天的CP，讓觀眾期待這場唯美的虐戀。

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4. 《我真是大明星》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：預計2021.12

主演卡司：魏大勛、辛芷蕾、張藝上、張子賢、高玉璽、陳翊瞳



電視劇《我真是大明星》是一部奇幻劇，改編自嘗諭的同名小說，講述一個神祕的遊戲改變了男主的人生，身為國術技藝的男主張燁（魏大勛 飾）穿越到一個新世界，讓一直有明星夢的他夢想成真；此部小說以一個平凡無奇的角色，加上遊戲與穿越元素，引起眾多讀者的共鳴，在中國起點中文網得到高評價，改編電視劇值得期待。

5. 《沉睡花園》

開播平台：芒果TV

開播時間：預計2021.12

主演卡司：龔俊、喬欣



電視劇《沉睡花園》是一部有關心理治療題材的戲劇，講述一個是專業領域的心理師林深（龔俊 飾），以及一個有關情感議題的媒體公眾號博主肖瀟（喬欣 飾），兩人因為一檔節目見解不同而結下樑子，後續一同經歷粉絲情感勒索等心理個案，讓兩人進一步了解對方而成為戀人；近年來心理諮商題材的戲劇日益漸多，療癒又溫暖的題材，也得到不少觀眾的青睞！

6. 《人生若如初見》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：預計2021.12

主演卡司：李現、春夏、魏大勛、朱亞文、周游



電視劇《人生若如初見》以義和團、八國聯軍之後的時代，述說三位赴日進修的青年，與革命志士熱血救國的故事；故事主要聚焦在五位青年，由《親愛的熱愛的》李現、《平凡的榮耀》魏大勛、《迷霧追蹤》周游、《大明風華》朱亞文、電影《晴雅集》春夏等實力派演員主演，卡司強大值得期待！

7. 《誰是兇手》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：預計2021.12

主演卡司：趙麗穎、董子健、肖央



電視劇《誰是兇手》，是2021年台灣愛奇藝迷霧劇場的第三部，述說資深警官冷小兵（肖央 飾）、新進警員夏木（董子健 飾），與心理醫生沈雨（趙麗穎 飾）與一宗16年前的未結案上相互角力；在此部趙麗穎首次飾演反派，是本劇的一大亮點，引起觀眾的好奇心，很期待截然不同的角色，會帶來更突破的演技。

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8. 《開端》

開播平台：騰訊視頻

開播時間：預計2021.12

主演卡司：白敬亭、趙今麥



電視劇《開端》，改編自網路小說家祈禱君的同名科幻小說，述說遊戲架構師肖鶴雲（白敬亭 飾）與女大生李詩情（趙今麥 飾），原本死於一場交通意外，但卻莫名的復活，還成為時空旅人，一直在死亡的時間前後徘徊，想辦法阻止意外並找到兇手，結束時間的循環；此部由《都挺好》、《喬家的兒女》等高口碑優質戲劇的製作團隊「正午陽光」操刀，無疑是品質上有了保證，值得觀眾期待。

9. 《小敏家》

開播平台：芒果TV

開播時間：預計2021.12

主演卡司：周迅、黃磊、唐藝昕、秦海璐



電視劇《小敏家》改編自伊北的同名小說，故事述說因為丈夫外遇的小敏（周迅 飾），與一樣離過婚的陳卓（黃磊 飾），再次相信愛情、相知相守，一起經歷解決兩方家庭問題；此部由實力派演員周旭、黃磊於《人間四月天》之後再次搭檔，共同演繹溫馨又寫實的故事，讓老粉絲十分期待！

2021年的最後一個月，各平台也釋放大製作、大卡司的搶眼作品，不知道還有哪些慾望清單還未趕上2021年末班車呢？期待更多催播作品能趕上2021年的末班車！

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