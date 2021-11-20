星辰大海｜狗血劇情掀追劇潮　恬妞做情婦貪權勁搶戲

熱播中的內地劇《星辰大海》掀起一陣追劇潮，除了男女主角林峯﹑劉濤的演技引話題之外，還有多位好戲之人亦是焦點所在，其中一位就是現年63歲的恬妞。多年來在不少影視作品出演媽媽角色的她有「媽媽專業戶」的稱號，在劇集中她就飾演林峯的媽媽方蘭菲，貪戀權力借人上位等手段令人非常討厭。當然演得越討厭看得觀眾憎恨就代表她演得出色，不過眾多媽媽角色中網友最印象深刻就是苗翠花這個角色。

恬妞在劇中是一位攻於心計的媽媽。（《星辰大海》微博圖片）

在劇中恬妞是林逢時（張晨光飾）的情婦，雖然她為林家誕下兒子方恆之（林峯飾），但因為身份低微進不了林家，所以兒子亦只能跟母親姓。為了兒子能名正言順進入林家，恬妞就不斷設法助林峯爭奪應得的一切，更厲害到借兒子上位想在林家同林家集團奪得權力，行為舉止令人非常討厭，特別是扮可憐博同情的畫面，讓觀眾恨得牙癢癢。

恬妞在劇中為了權力借林峯上位。（影片截圖）

除了飾演戀棧權力的媽媽之外，她近年在劇集《美麗的笨女人》中飾演個性跋扈的媽媽，在劇中看不起窮人的行為舉止同樣令人討厭。還有在劇集《盲約》中演蔣欣的媽媽，個性古靈精怪同女兒蔣欣不時鬥智鬥勇，還使出連環催婚大招的行為非常搞笑。還有在《愛閃亮》中飾演范逸臣的媽媽，個性新潮思想開放，擁有少女情懷，同兒子如男女朋友般相處非常有趣，還有在《甜蜜暴擊》﹑《原生之罪》﹑《一粒紅塵》等出演不同類型的媽媽，演技都備受好評。

恬妞在多部劇中飾演媽媽。（《愛閃亮》微博圖片﹑《盲約》微博圖片）

不過對於廣大網友來說恬妞飾演的媽媽角色中，至今最令大家印象深刻的就是同張衞健合作的《少年英雄方世玉》。有收看該劇的觀眾都知道，在劇中飾演苗翠花的她個性活潑，同兒子方世玉（張衞健飾）做任何事都一拍即合，創造了不少笑料出來，再加上她半鹹淡的廣東話甚具特色亦令大家難以忘記，有網友指出其實自己還停留在苗翠花一角上，可想而知這個角色是多麼的成功，直到現今該劇在豆瓣評分亦相當之高有7.8分 。

《少年英雄方世玉》評分相當高。（網上截圖）

《少年英雄方世玉》最令觀眾印象深刻。（影片截圖）