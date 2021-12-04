MMA 2021︱IU奪5獎成大贏家　熱褲獻唱《Strawberry Moon》顯實力

韓國頒獎典禮「Melon Music Awards 2021」（甜瓜音樂獎、簡稱MMA）今晚（4日）舉行，IU、Brave Girls、TXT和THE BOYZ等都有現身。雖然今年場面不算非常盛大，但終於見到有粉絲入場的珍貴畫面。



IU今年一共奪得了5個獎項。（MMA截圖）

講到《MMA 2021》的最重份量歌手，必定是出道13年人氣未減過的IU，她一開場即奪得「TOP 10」獎和「Solo女歌手獎」。久未與粉絲面對面見面，IU表現有些少害羞。IU全晚一共奪得了包括「年度專輯」及「年度歌手」等5個大獎，成為全場大贏家。講感言時IU表示今年是她20代的最後一年，曾有過休息的想法，但想到每創作多一首歌都是為了粉絲，她今年努力了不少，承諾就算39歲也會更努力地做音樂。

IU穿熱褲登場，並帶來了《Strawberry Moon》首個舞台。（MMA截圖）

IU又唱又跳，獲粉絲大讚誠意十足！（MMA截圖）

按圖重溫IU今晚的精彩表演：

+ 29

IU今晚更首次公開新歌《Strawberry Moon》舞台，身穿的粉紅色背心及牛仔短褲現身，有別於頒獎禮以往隆重的打扮。不過鏡頭一轉，IU就換上全黑型格及白色連身裙打歌服，並帶來了冠軍歌《Celebrity》和《LILAC》的表演。由於今年IU少有上音樂，因此一次過準備3首歌又唱又跳，粉絲都大讚她誠意十足，唱跳實力比以前更進步。

IU今晚換足三套衫。（MMA截圖）

按圖睇IU白色仙女裝：

+ 19

講感言時IU透露聽聞獲頒「年度專輯」的機率較大，所以特定提早換定衫。（MMA截圖）

今年的「年度歌曲」由BTS防彈少件團憑《Butter》奪得。（MMA截圖）