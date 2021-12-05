鄭嘉穎拍《仁醫》初嘗搭的士唔使畀錢：拍咗咁多套劇未試過唔收錢

視帝鄭嘉穎今日（5日）抵又一城出席關懷腦退化症患者的慈善活動。太太陳凱琳（Grace）抱住仔仔送鄭嘉穎到現場後便離去。鄭嘉穎透露週末是家庭日，故不想錯過家庭樂的時光，「一陣間可以陪佢哋去玩，梗係可以去啲小朋友鍾意嘅地方啦！」臨近聖誕，鄭嘉穎透露有20多日假，但笑言唔想再Staycation，會按照慣例同家人開派對食飯慶祝，但仍頭痕緊送甚麼聖誕禮物給陳凱琳，「問咗好多，都唔肯畀任何hints（提示）我，又驚買咗佢唔鍾意，都係嗰啲啦！（珠寶首飾？）佢又唔係好戴嗰啲，好彩。」



鄭嘉穎、馬浚偉、鄭丹瑞今日（5日）在又一城出席慈善活動。（梁碧玲 攝）

無綫（TVB）台慶劇《星空下的仁醫》大結局收視達22.8點，在劇中飾演「鬍鬚醫生」的鄭嘉穎最開心是口碑好，更令他初嘗搭得士不用付款的感覺：「我第一次咁大個人，搭的士唔使收我錢。落車嗰陣，個叔叔就唔使我畀錢。佢話：『我唔收你錢啦！唔需要收。』我話：『唔好，你做生意，點都要收。』佢話：『唔使啦！真係唔使啦！你拍多啲好戲畀我哋睇啦！』嘩！我嗰刻係好warm嘅，因為我拍咗咁多套劇，都未試過話唔收錢，點解鬍鬚醫生試到呢？咁係開心事嘅，多謝佢。」

鄭嘉穎話拍《仁醫》竟然令他初嘗搭的士唔使畀錢的感覺。（梁碧玲 攝）

現同TVB簽一騷一個合約的鄭嘉穎享受自由身，不抗拒到任何電視台工作，問TVB有否接洽他拍下一套劇，他則指暫時沒有：「暫時未有嘅，到時睇緣分啦！隔5年再合作，可能之後再隔5年。（去其他電視台合作？）唔排除任何嘢，好角色、好劇本我都接。（有其他電視台接洽你？）暫時未有。」

鄭嘉穎話希望讓賢給未攞過視帝的演員。（梁碧玲 攝）

TVB深夜時段重播《怒火街頭》，問是否為視帝大熱的鄭嘉穎谷人氣，他多謝TVB睇得起他，惟他坦言視帝獎項改變了他一生，希望獎項能夠給未攞過的人，又強調高層票好緊要：「我都有㗎啦！我希望畀啲冇攞過嘅人啦。而家播緊《拳王》Shaun（譚俊彥）啦、張振朗啦，又操得咁辛苦。我覺得呢個獎可以改變人嘅一生嘅，呢個獎改變咗我嘅一生嘅。我希望Shaun又可以賺多啲奶粉錢啦！（私心Shaun？）我覺得佢哋兩個都好努力。睇觀眾，高層啦！高層啲票都好緊要㗎！」

譚俊彥攞視帝的呼聲亦頗高。（梁碧玲 攝）

回歸TVB拍劇，問有甚麼不同，鄭嘉穎大讚《仁醫》是他拍過最高質的TVB劇：「我拍過TVB咁多（劇），我覺得《仁醫》算係quality（質素）最高嘅劇，全實景咁濟，除咗手術室，打光啦、啲攝影師、角度啦，我覺得全部都同以前好唔同。電影感咗好多，係朝住一個正確嘅方向行。」

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