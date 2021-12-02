張敬軒《軒公不設防》兩日近40萬點擊　榮升YouTube熱門影片冠軍

張敬軒的網上綜藝節目《軒公敲碗》日前播出第三集「軒公不設防」，節目一上架，便立即成為熱門影片，隨後一日內，更由熱門影片的第三位躍至第一位，認真厲害。這次軒仔除了孖住梁祖堯及強尼做主持，節目後半部請來七仙羽特別嘉賓，笑料百出。隨着節目成為熱門影片第一位，今日再有一段絕密製作花絮流出。在介紹七師傅出場時，節目播放了一段七師傅化身「東方不敗」的造型，氣勢不凡，不過流出的花絮片段中，七師傅的造型卻被軒仔形容為「濟公托世」，爆笑度滿分。



七師傅話改名叫《全民做愛》好過《全民造星》：呢個社會缺少愛

+ 13

節目上半部，軒仔跟梁祖堯及強尼邊飲酒邊吹水，三人由認識經過、訪問及被訪工作等話題開始，又齊齊討論上一代及當代的娛圈女神，無所不談。原來軒仔跟梁祖堯是因為蔡卓妍一次的「奧運會」主題生日會而認識，梁祖堯當日以跳水運動員裝束現身，梁祖堯話：「我淨係着咗一條泳褲。」軒仔笑說：「當時佢身型好好多。」及後軒仔大讚強尼是當代主持中最出色的一位，更說起自己以往被訪的不快經歷。

隨後話題一轉，三人分別大談自己心目中的「娛圈女神」，軒仔的近代女神是郭奕芯；梁祖堯則是薛凱琪；強尼則選蔡卓妍。不過說到最近的熱爆女神，梁祖堯則以「美貌與智慧並重、穿越時空」去形容，軒仔更補上一句：「跨越三界。」強尼更說她是「橫空隔世」，七師傅隨即以一襲黑色低胸的one piece裙登場。七師傅登場後大放笑彈，為軒仔賜名「柴灣Super J」，又多次向他「求婚」，出名反應快的軒仔都被殺了一個措手不及，哭笑不得。

點擊睇絕密花絮流出：

不過好戲在後頭，彩蛋安排在片尾播放。軒仔提議要跟七師傅來一場Battle，「因為你嘅語言係你嘅魅力之一，你用你嘅mood、你嘅感情去朗誦一次『遊子吟』。」七師傅即朗誦起來，說到「遊子吟」的作者孟郊的「郊」字時，坐在旁邊的軒仔已忍俊不禁，在讀完「誰言寸草心」的「寸」及「心」後，軒仔用心指導師傅的發音，七師傅亦努力學習，終成功正確發音，軒仔感安慰，最後節目在一片歡笑聲中圓滿結束。