熊熊卓毓彤減肥成功狠撇「肉女」污名！瘦到44.5公斤IG露出螞蟻腰

性感女星「熊熊」卓毓彤在甜美外型下，藏有不科學性感身材，加上個性直率自然，深獲大票粉絲喜愛，私下的她對身材維持與膚況保養都相當用心，近日她鬆口去做了醫美減肥，體重一度瘦到44.5kg，並曬出一系列美照，大露迷人腰線與傲人上圍，粉絲看了都心動直呼「抱緊處理！」



雖日前靠醫美減脂瘦到44.5kg，但熊熊在IG分享，由於凍卵緣故，決定不想再少吃為難自己，短短5天時間，體重就增加到45.8kg，「但還是有微腹肌好開心，而且我已經要一個月沒有運動了」，也慶幸自己有先去減肥。

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熊熊也隨文附上陽光美照，畫面中她綁著兩顆丸子頭，穿著亮藍色繞頸內衣，胸前還有「挖空設計」，使傲人上圍快撐爆上衣，往下一看，熊熊還罕見露出迷人小蠻腰，白皙肚皮可見緊實身材，搭配吐舌、眨眼的俏皮表情，讓大批粉絲看了都瞬間心動。

熊熊對先前去減脂的效果十分滿意，不過她也強調，運動還是非常重要的，機器只是輔助讓肌肉可以維持更久，「畢竟它比渣男和酸民還無情，但肌肉還是請你留下，渣男跟酸民就請你有多遠滾多遠」。貼文曝光後，網友紛紛嗨喊「瘦到誇張欸，很少看到妳露腰」、「抱緊處理」、「天啊，美到熊霸天下」、「辣熊駕到」、「看得都要流鼻血了」。

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