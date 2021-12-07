洪卓立疑因昏迷留後遺症　被診斷聲帶肌肉彎曲：發不到高低音

洪卓立（Ken）在今年5月底於內地拍戲時突然抽搐暈倒，更從高處墮下，昏迷超過十分鐘兼口吐白泡，情況令人非常擔心。其後Ken返港治療休養，連月來鮮有露面，直至8月他在IG上載了一張唱歌錄影照並寫著：「安好健在勿念」，同大家報平安。而一個月前Ken就透露繼續完成劇集《72小時黃金行動》的拍攝，但就坦言有陰影：「看似簡單，但對我來說，的確留有陰影，確實有些壓力。等了那麼久，打倒我的那場戲，我們把他消滅了，感謝你們，一起繼續努力。」
雖然暈倒事件已經過去半年，但仍有不少粉絲擔心Ken的身體狀況，日前Ken就在IG Story向粉絲交代近期「潛水」的原因：「可能關心我的朋友都會有疑問，為甚麼我好像潛水一陣子，是否發了達，劈炮唔撈？上一次的不適，身體已沒有大礙，唯獨聲帶有些異樣，說話還好，但就發不到高低歌（音），醫生說有一邊聲帶的肌肉彎曲了，可能是因為上次的暈倒，可能是日積月累的勞損，醫生都說，沒有手術或藥物可以醫治，只有收口養聲休息，放鬆心情。」
Ken表示心情有些受影響，因為不能隨心地控制自己的聲音，但他就向歌迷派定心丸，直言不會放棄：「想到自己還是很想錄音出新歌給你們聽，就乖乖地放鬆自己，強硬迫使自己不可常常拿起電話，別想太多、別看太多、別回答太多，亦不發任何消息，讓自己沉澱一下。雖然聲音還是沒有完全康復，但是我想告訴你們，我還是會唱落下去的。」
現年34歲的Ken在2008年憑《彌敦道》一曲橫掃各大電台歌曲榜冠軍，風頭一時無兩，但翌年他就因爆肺兼肺積水，被逼停工休息近兩年，更多次被網民誤傳死訊，甚至惡搞《彌敦道》變成陰陽路。雖然Ken被逼「收口」，但他亦有透露現時正在酒店接受隔離，準備拍攝一個關於旅遊的綜藝節目，相信唱歌工作只是暫時擱置，其他工作一切如常。
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