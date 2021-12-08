「爾康」 周杰被爆是渣男始亂終棄　疑前女友發文：狼心狗肺

23年前因為劇集《還珠格格》系列走紅的「爾康」周杰，已經半退出娛樂圈多年，在農產業發展上做得有聲有色，透過有機農作物製成產品出售成為「農業大享」，曾傳出其身家擁過億人民幣。未料，久未露面的他今（8日）被爆原來是渣男一名，在微博疑被是前女友的網友發長文指出始亂終棄「不吃緊急避孕藥把拋棄」，引來網友熱烈討論。

周杰因為《還珠格格》而為人熟悉。（劇照）

疑似是周杰前女友的網友發長文指周杰是「周小人」，揚言他已經年過半百還出來害人，實屬不該。發長文就是要讓所有人看見他的真面目：「來讓你的好朋友看看你這個自私﹑虛偽的德行。」強調他是一位道德極低的男人。

女網友還指出因為自己不肯吃緊急避孕藥的關係，而遭到對方拋棄，揚言表示：「你憑甚麼傷害我父母給我的身體？能感受一丁點你作為一個人的正常感情嗎？狼心狗肺，你真的是對自己品行差而不自知啊！」又表示拋棄完好之後轉身又找了一個女人：「你需要二十多歲好掌控的女孩祟拜你，欣賞你，滿足你內心的匱乏。」強調他內心是不自信的。

女網友發長文指周杰是渣男。（微博圖片）

另外，女網友還指出周杰並不是大家想像的那麼富有，爆出他進行了抵押貸款，嘲諷他：「億萬富翁也沒錢了。」文未還進行一連串嘲笑：「反正發甚麼也沒人關注你，沒甚麼流量，但請你下次找和你一個德行的人，不要找我們這樣的好人，來欺騙我的感情。」還咀咒他玩到得病，言辭相當犀利。

周杰在東北農地承包了一大片土地種植有機水稻﹑蔬菜等，更將這一些有機農作物製成產品出售且做得有聲有色。（周杰微博圖片）

為了證明自己同周杰的關係，該女網友還曬出二人私下聊天記錄，對答相當親密曖昧。還付上一張周杰輕鬆自如的照片，似乎是一起用餐時拍攝的。另外，還有一張風景照同周杰在微博上貼的照片一致，種種有圖證據力證自己講的是真話。不少網友看到這一篇長文之後，亦難分出是真還是假，單從字眼揚言覺得「一個願打一個願挨」，其實沒甚麼問題。當然有網友就指責男方非常自私，只管自己快樂不理會女方感受，目前周杰方並沒有作出任何回應。

女網友曬的照片同同杰（右）上曬出的照片是一致的。（微博圖片）