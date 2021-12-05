56歲邵美琪兩年冇劇出街激罕現身發哥行山隊　素顏上陣真面目驚人

眾所周知周潤發（發哥）喜愛行山慢跑，圈中有不少朋友都跟隨他加入這項運動，形成一隊「明星行山隊」，近日他們又再次相約一起行山。吳岱融（鷲哥）就在微博一連上貼多張行山隊日常，原來現年56歲的邵美琪都是其中一份子，素顏出鏡的她狀態大好，保養得宜，完全不輸時下年輕女明星。

鷲哥在微博曬相分享行山照。（吳岱融微博圖片）

據鷲哥在微博發文表示，原來他們行山隊在每朝清晨六時左右就會上山慢跑，因為長期以來維持這樣的運動，使不少明星隊友的身材﹑身體變好，容光煥發變成靚仔靚女，最多謝就是精神領袖發哥：「每朝6點左右上山慢跑，練的是早上起床不間斷，跑的是毅力一個鐘不停，吸的是天下無敵，負離子新鮮空氣，很多登山隊員身材身體，樣貌都有明顯改變，容光煥發變成靚仔靚女，這也是我的終生運動。」

前排的邵美琪素顏出鏡，狀態大好。（吳岱融微博圖片）

在眾多明星跑友中，邵美琪的出現卻驚訝不少網友，事關已有兩年沒有推出電視劇，三年沒有電影作品上映的她，其實甚少公開露面，就連社交網站亦甚少更新，是次現身行山活動，眼見她素顏上陣皮膚﹑氣色相當之好，而且四肢纖瘦，身材同從前沒有太大分別，56歲能保持如此狀態絕對不輸年輕女明星，看來行山慢跑對邵美琪的幫助非常之大。

邵美琪素顏狀態大好。（吳岱融微博圖片﹑視覺中國）