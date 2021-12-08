走遍祖國大好河山惹網友羨慕　黎耀祥遊故宮：太有福氣了

「視帝」黎耀祥目前已經將重心轉移內地發展，日前其在路邊攤彈奏結他的影片遭到瘋傳，被傳出疑發展不佳因此擺地攤賣貨。因為傳聞愈傳愈烈關係，事後他已經作出回應，表明當時只是湊下熱鬧於街頭表演而已。
近日作為熱話人物的他，其一舉一動現在非常受到網友關注，近日其又去了北京故宮博物院遊玩，一邊品嘗着咖啡一邊欣賞紫禁城的情懷，寫意的生活讓不少網友羨慕，更笑言李蓮英回宮了。
故宮博物院作為世界熱門的博物館之一，去到北京當然要親臨參觀，而黎耀祥近日就去了當地亦第一時間親臨感受冬天的故宮情懷。眼見他身穿白色羽絨大衣，可見當地天氣十分寒冷，笑容滿面地拍了多張照片留影，他揚言道：「又到北京故宮外留影。下次有時間要入去仔細看看，感受一下那紫禁情懷。」而他亦在故宮城牆外一邊品嘗着咖啡一邊有感而發：「太有福氣了，我相信皇帝也沒有機會在這裡喝咖啡。」生活過得非常寫意。不少網友見到之後都大表羨慕，更笑言是李蓮英回宮了，因為9年前他曾主演劇集《大太監》飾演李蓮英，精湛的演技至今仍令觀眾留下深刻印象。
另外，有網友亦大表羨慕黎耀祥近來走遍祖國大好河山多地，杭州﹑山西﹑安徽﹑上海﹑廣州等，早前更有感發文激讚：「看繁榮的廣州，看欣欣向榮的祖國 。」還向網友極力推薦一定要去廣州，看來廣州是他最喜愛的城市之一。
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