誰是兇手｜趙麗穎新劇道具組不細心惹網友鬧　宋茜無辜被當死者

內地女星趙麗穎主演的新劇《誰是兇手》剛播出不久問題多多，繼被爆出宣傳海報疑抄襲日劇《Legal High》後，又盜用多位明星的舊照被當作是死者，引來不少網友不滿。而無辜被當客串者的宋茜本人亦有就事件作出回應，劇組方面亦公開道歉，但仍平息不了網友們的指責。

《誰是兇手》被指疑抄襲日劇《Legal High》。（微博圖片）

《誰是兇手》在豆瓣劇集分數好高。（豆瓣截圖）

《誰是兇手》播出不久已經引來一片討論，除了趙麗穎的人氣加持之外，連環兇案的懸疑劇情亦受到網友青睞。沒想到在近日播出的集數中，在討論殺人兇手所殺的被害人照片牆上，竟被發現有多位藝人被無辜客串當作死者的照片，包括右上角的一張露長腿照片就是宋茜過馬路的模樣，還有左下角一對男女前後的同框畫面，就是于和偉同王麗坤早年被影到在機場的照片，劇組這一種行為讓不少網友指責，紛紛揚言為什麼不用心呢？

宋茜的舊照被當作受害者。（微博圖片）

宋茜上貼了一張貓咪兇神惡殺的照片，似乎甚有不滿。（《誰是兇手》微博圖片﹑宋茜微博圖片）

針對此事劇組事後亦在官方微博發出聲明道歉，揚言劇組擅自使用網絡照片，而且未做好檢查工作，真誠地向宋茜道歉，同時表明已第一時間處理作出修改，並確保後續不再出現相關問題。而當時人宋茜知道後就在劇組官網留言下方留言，上貼一張貓咪兇神惡殺的照片，似乎甚有不滿，而劇組方就再次留言：「再次表示抱歉。」

于和偉﹑王麗坤的舊照亦被當作是受害者。（于和偉微博圖片﹑王麗坤微博圖片）

雖然劇組再三表明道歉，但網友似乎評擊聲不斷，紛紛留言：「你們能用點心嗎？」﹑「對得起演員的付出嗎？」﹑「你們道具組是死人嘛」等，再三強調最好檢查後面集數，避免再出現錯誤。

《誰是兇手》發出的道歉信。（《誰是兇手》微博圖片）