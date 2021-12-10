邱澤許瑋甯結婚｜親眼睇住二人假戲真做？鍾欣凌：邱澤真的很入戲

【許瑋甯邱澤結婚／當男人戀愛時】邱澤、許瑋甯今日宣布結婚，兩人曾合作電影《當男人戀愛時》，在電影上映後，曾傳出因戲生情，不過兩人沒有正面回應，問及在片中飾演「大姐頭」的鍾欣凌，是否有發現二人曖昧玄機？鍾欣凌也回應了。



鍾欣凌說自己聽到喜訊的當下，剎那尖叫「嗚！怎麼可能？」，「因為他們直接跳過疑似交往、被偷拍，而是直接宣布我們結婚了我覺得真的是太給力了，怎麼可以那麼浪漫？真的是迅雷不及掩耳」。

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至於鍾欣凌是否在片場發現兩人曖昧？她則回：「我只有對到邱澤，沒有對到瑋甯，對戲就看到他很深情的對浩婷，竟然為了一個女人要離開我，邱澤真的很入戲。兩個人能在一起真好，互相找到歸宿、互許終身是非常美的事情，雖然我跟瑋甯是情敵，開玩笑的，我給她滿滿的祝福，天造地設的一對，我非常祝福他們。」

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鍾欣凌更搞笑表示自己在《當男人戀愛時》裡面其實與許瑋甯是情敵，但話說回來，還是對兩人獻上滿滿祝福。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】