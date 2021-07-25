當男人戀愛時影評｜邱澤許瑋甯乾柴烈火　台灣最貼地純愛電影

張愛玲說：「生活中的戲劇化是不健康的。」而當世事難料，我們驚覺所謂的愛情、病痛以及生離死別，或多或少都有了一些戲劇化，不免哀嘆起生命的繁複，赫然驚覺我們每天的活著，也是一場戲劇化。



當男人戀愛時，簡潔有力的片名，男人墜入情網，可愛純情，卻又陷入生活的困境，無處可去，卻相信愛情總有一天能給予人偉大的機會。

改編自韓版電影《不標準情人》，邱澤、許瑋甯主演的《當男人戀愛時》不僅在故事上增添許多台味，更填補更多細節，諸如我們明瞭阿成(邱澤 飾演)為何腦部嚴重受損(前段不斷特寫他常被打頭)，阿成為何進入討債公司(幫生意失敗的哥哥躲避債務)，還有浩婷(許瑋甯 飾演)的決絕與失望，讓《當男人戀愛時》的通俗簡單，縮化成一句苦澀的引號，讓我們願意藏身其中，看待這對戀人的起承轉合。

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《當男人戀愛時》的溫柔單純，首先放大更多喜劇性，邱澤的台客流氓變得更荒誕不羈，愚笨又粗暴，看似不入流，內心卻充滿真誠，如同他也愛著他的家人，卻不知如何去愛，他的愛過於直接，熾熾烈火只得讓人臣服。

相比之下，浩婷的冷若冰霜，也符合我們對一般行政人員的簡易想像，浩婷面對父親的欠債以及平淡的工作，認為自己不可能有愛，卻發現竟有一個人可以如此毫無保留愛自己，乾柴遇上烈火，所有過場人物於是成為他們的背景。

所以我才如此迷戀《當男人戀愛時》，當然我清楚，邱澤的表現難比南韓影帝黄晸玟，黄晸玟在片尾的一場吃麵戲，邊哭邊吃麵邊告白，如此高難度的演出，鮮少有人可比擬，但是邱澤實在太可愛，可愛到讓人心疼，我猶愛他在客運車站與浩婷重逢的那場戲，一直以來武裝自己的街頭流氓，瞬間也委屈的像個小孩，謝謝妳也愛我，謝謝妳讓我知道，我這一生走到現在，是值得的。

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所以我們對《當男人戀愛時》的男人，更是印象深刻，見他的哭泣，像是孩童般天真懵懂，也是耄耋般看破生死，人的戀愛很複雜，渴望愛與廝守，不只片刻，更貪慕來日與千古，人的戀愛也很簡單，一支冰棒，一個擁抱，一滴眼淚，就足夠了，我愛妳三個字，終究要經歷很長的歲月，才能了然於心。

電影的通俗且芭樂，是一種我們對生活的極致想像，談戀愛時，都希望轟轟烈烈，在最美好的一刻，因為時間太長，我們懼怕於臣服未來的茶米油鹽，委身於小鎮的平凡，所謂的天長地久都太無聊，用力擁抱接吻到生命的最後一秒，才足以讓我們慨然落淚。

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失去的，才是永恆的愛情，這讓我們在純愛故事乾涸如洪荒之際，又願意勾露起一絲對於幸福的模樣，想起待過的保齡球館、KTV以及路邊攤，都是談戀愛最浪漫的地方，啥款，我愛妳欸，妳欸了解，這樣的溫柔，這樣的戲劇化，每個人都想擁有。

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