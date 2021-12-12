五堅情粉絲揚言抵制羅志祥登小巨蛋！狼人殺偶像偉晉親自回應

陳勢安、戴愛玲、婁峻碩、黃偉晉、曹雅雯昨天（10日）一起出席台灣花蓮太平洋觀光節跨年演唱會宣傳記者會，面對邱澤、許瑋甯宣布喜訊，大家一片恭喜聲浪，婁峻碩和黃偉晉也不忘再次幫邱鋒澤澄清，「真的不是他結婚，不要再標記錯人了！」



戴愛玲被幸福氛圍感染，現場徵求有緣的另一半，條件是「愛我、疼我、對我好」。她大方表示：「把握當下，感覺對了就來吧！」倒是婁峻碩每回現身必定被問到戀情何時開花結果，他已經回答了無數次的「順其自然」，今天有點被不停換句話說的問題問煩了，故意佯裝生氣道：「不要逼我！」

偉晉則自認不是高調路線，未來感情的進度除非被拍到才會公開承認，其餘一概低調。面對明年《娛樂百分百》要把狼人殺搬上台北小巨蛋，引發小豬羅志祥和五堅情的粉絲對立。聽到粉絲們抗議資源分配不均跟焦點被模糊，偉晉坦言小巨蛋的主軸就是玩狼人殺，「表演只是餘興節目，想看我們表演的粉絲，歡迎來五堅情的專場。」

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而陳勢安近來正投入《全明星運動會》第三季的錄影，不敢透露太多錄影細節，感嘆「受傷率真的很高」，自己隊友已經有多名傷兵。他另外擔心後面表現不夠好，會被觀眾批評。如今節目平均一周訓練長達48小時，陳勢安已經瘦了5、6公斤，體脂肪剩下7.7。他坦言比較喜歡壯碩體態，對於體重不停往下掉有些無奈，被曹雅雯、戴愛玲吐槽是「幸福的煩惱」。

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