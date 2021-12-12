PANTONE發布2022年度色「長春花藍」　網友對名字竟有爭議？

國際權威色彩機構PANTONE 每年12月都會公布下一年的流行色，長春花藍（Very Peri）成為2022年度代表色，有藍色的特質，又保有紫紅的基調，展現一種機靈、愉悅的態度與充滿活力的風貌，激發勇氣十足的創意與想象豐富的表現。



PANTONE 2021流行色17-3938 長春花藍。（PANTONE官網）

進入後疫情時代，人們的生活充滿著變數與不安，長春花藍正是此時此刻全球向上精神的象徵，無憂無慮的自信和大膽的好奇心，這就是對2022年度色長春花藍的最好解讀。

雖然長春花藍看似有些鮮艷，但運用到時尚、家具、彩妝中，別有一番味道，有時甚至是畫龍點睛的作用，夢幻又浪漫。在各大品牌的秀場上，也早已出現了這個顏色，不少明星Rosé@BLACKPINK、宣美、Zendaya等都有嘗試。

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不過，今次網友對於「長春花藍」這個名字有所質疑，有人覺得比較偏紫色調，不應該稱作「藍」。就介紹來看，「長春花藍」是由藍色和紫紅調和，當中藍色比例應該較多，會比較偏紫色，且加入白色調和，明度高，純度低，因此看上去亦有些許灰度，也有網友認為這就是換了一個名字的「薰衣草紫」，在網上有些小爭議。