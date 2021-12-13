癌症｜余苑綺切3粒腫瘤暴瘦見骨　仍需開刀「清肺」爆喊拒做化療

台灣四大公投將於12月18日投票，民進黨11號召開公投說明會，立委余天也到場拉票，不知是否因為女兒余苑綺健康，還是公投累積的壓力，站在台上的他突然情緒潰堤，直接落下男兒淚。對此，余天也坦言，在台上想起余苑綺還在受化療所苦，才忍不住哭了。



民進黨11號在台灣三重舉行「台灣隊站出來，不走回頭路」公投說明會，余天一上台就在催票並談論萊豬問題，表明市面上90%以上的豬都是台灣豬，自今年1月開放萊豬進口台灣後，含萊劑美國豬肉進口數量都為零，所以鄉親們不要擔心。

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余天疑壓力爆煲流下男兒淚

余天講到後來直接激動大喊「四個不同意」，一起帶領群眾喊口號，瞬間把現場氣氛炒到最高點。余天期間也在說明會上高歌一曲〈母親的名叫台灣〉，不知道是否近期壓力過大，唱到情深處竟然情緒潰堤，在台上落下男兒淚。

淚灑舞台的余天一度崩潰到唱不下去，伸手抹下臉上的淚水，並向台上揮手致意。歌曲結束後，主持人鄭弘儀也趕緊從一旁趕上舞台大喊「余大哥哭了！」並感謝余天來到現場，希望各位能替罹癌的余苑綺一起祈福。此外，余天下台後，台灣總統蔡英文也上台向當地市民喊話，並呼籲「大家要健康喔！」

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余苑綺：爸爸我不要做、不要做 （化療）

事實上，余天的確是因為女兒關係情緒潰堤。根據台媒《民視新聞》報導，余苑綺上週原本要做化療，但突然打電話給他，女兒在電話那一端哭到不行，哭喊著說「爸爸我不要做、不要做 （化療）」，才知道女兒一到醫院就感到害怕，開始討厭自己的行為，他最近很擔心女兒的身心問題。

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余苑綺切3粒腫瘤仍需開刀「清肺」

余苑綺7月底切除3顆淋巴腫瘤與肝部腫瘤，身上還插著不同管子，原本要繼續開刀將肺部陰影處理掉，但考慮到肺部已剩一半不動刀，不過得化療60次極為艱辛，讓她瘦到見骨。母親李亞萍也曾焦慮地透露，女兒現在肺部只剩下一個葉片，裡面有10幾個陰影大小的點，就算做手術也無法保證可以一次清乾淨，而且風險太大，手術也不能做太多遍，否則「好像炸彈一樣會隨時爆開。」

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