直腸癌｜余苑綺熬過化療50次「近照氣色變了」　網民湧入FB齊集氣

【直腸癌／癌症】台灣女星余苑綺（綺綺）農曆年前直腸癌復發，須再次化療，近期卻又陸續發現肺葉片照出陰影、大腿胯骨部位長出腫瘤，甚至肝也出現新腫瘤，7月底緊急住院開刀，歷經17個小時的煎熬才完成手術，弟弟余祥銓也心疼姐姐做了50次化療，近日她帶著全家上山踏青，近況看起來氣色紅潤，引起熱議。



余苑綺一日在社群網站上更新近況，曬出一系列出遊照，透露和老公帶著3歲多的女兒上山呼吸大自然的空氣，並打卡在新竹的雪霸國家公園觀霧森林，為了應景萬聖節，她還特地為女兒樂樂換上帶有惡魔角角的連帽外套，並大讚女兒一路上搭車、爬山、早起都淡定配合，獲得眾人讚賞「大家都說好乖」，讓她相當欣慰。

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不僅如此，余苑綺也大方公開一家三口在山上的合照，儘管弟弟年紀太小，遺憾無法同行，但一家人仍舊玩得很開心，而她雖然先前飽受病魔折磨，但到郊外放鬆心情後，氣色明顯變得紅潤，甚至還可以穿著牛仔褲，輕鬆踏在樹上表演劈腿一字馬，近況讓許多粉絲看了驚呆。

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對此，余苑綺氣色紅潤的近況曝光後，也吸引許多網友討論，紛紛留言「好幸福的一家人，必須給你們點讚」、「媽咪要注意保暖，祝福身體健康」、「看到妳氣色變好，真心替妳開心」、「把握當下的幸福」、「看到妳健康平安，真的是太好了」、「看到劈腿有被驚到，代表身體很好」，引起熱議。

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