坤達背柯佳嬿喪啜林映唯？拍茄子蛋新歌MV曬演技　歌曲故事有洋蔥

【坤達／茄子蛋／閣愛妳一擺】相信許多人都因為《當男人戀愛時》的螢幕情侶成真，再次回憶一下這部感人電影，同時也再多聽了幾次茄子蛋為電影創作的主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉吧！

文：Bakery Kung（GQ Taiwan）



茄子蛋也剛好發布了新曲〈閣愛妳一擺〉的MV，導演同樣是打造出〈浪子宇宙〉的殷振豪，還請到坤達與「小美」林映唯演出，再次帶來動人的浪子故事！

【圖輯】坤達怒啜林映唯？點圖放大看他與林映唯在茄子蛋〈閣愛妳一擺〉MV曬「演技」👇👇👇

+ 26

這次〈閣愛妳一擺〉描寫男子面對後悔與遺憾的揪心情緒，因此坤達與林映唯演出無緣的情侶，兩人因故分手，等到林映唯要與人結婚了，坤達才鼓起勇氣再去找她最後一次，最後坤達放下，在車窗貼下笑臉紙條的畫面，搭配歌詞的「我有影毋知好歹，閣想欲愛妳一擺」，想必讓許多人都相當感動。

除了感人的故事外，在先前「浪子宇宙」中演出的陽靚也作為女方親友的角色出演，串連起整個浪子宇宙，喜歡茄子蛋的朋友可別錯過這支貫穿故事的MV啦！

延伸閱讀：

「浪子宇宙」再延續！茄子蛋新歌〈閣愛妳一擺〉MV釋出，坤達、林映唯飾演無緣情侶再度帶來動人故事！

【GQ Story】為什麼總是能寫出男人心底話？茄子蛋：「我們的歌就是我們三個人的公因數，也是我們對男人與生活的想像。」

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：「浪子宇宙」再延續！茄子蛋新歌〈閣愛妳一擺〉MV釋出，坤達、林映唯飾演無緣情侶再度帶來動人故事！】