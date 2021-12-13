鄧紫棋申請援引內地律師作供被拒　曾為劉德華梁朝偉提供意見

歌手鄧紫棋（G.E.M.，原名鄧詩穎）與前經理人公司蜂鳥音樂解約後，雙方先後入稟高院，就所簽訂的協議提出訴訟。G.E.M.今日（13日）向高院申請援引內地法律專家的證供，以說明蜂鳥經營手法如何違反內地的政策，該內地專家更曾為劉德華、張學友、梁朝偉及謝霆鋒等知名藝人提供法律意見。

G.E.M.一方向高院申請援引內地法律意見，被法官拒絕。（資料圖片）

原告蜂鳥音樂有限公司、鄧詩穎(鄧紫棋原名)，被告為蜂鳥音樂有限公司、張丹、蜂鳥音樂的Bernard Groinig（又名LUPO）、李蕊及鄧詩穎(鄧紫棋原名)。

G.E.M.一方請援引內地法律專家的證供，該專家為內地律師，擅長於知識產權、娛樂、傳媒等範疇的法律，為劉德華、張學友、梁朝偉等知名藝人覆檢過400份合約中包括音樂表演的合約。不過法官指該專家作為律師，基於商業保密，不應透露客人就達成協議、簽訂合約的考量。法官並指G.E.M.在2014年簽約時剛開始向內地市場發展，認為援引內地律師意見對本案未必能提供幫助，因此拒絕鄧一方申請，鄧兼需付訟費。

G.E.M.是蜂鳥音樂的唯一藝人。（Instagram）

法官又指明白要找熟悉演藝界的專家十分困難，若G.E.M.一方日後尋找到合適專家，可再向法庭作出申請之權利。案件押後至2022年2月22日再作提訊。

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