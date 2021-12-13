《上流寄生族》朴素丹驚患甲狀腺癌全面停工！5個常見症狀你要知

【朴素丹／甲狀腺癌】韓國女星朴素丹驚傳罹患癌症，她今天透過經紀公司向外界報告，日前確診甲狀腺乳突癌，經過手術治療後恢復良好，期待未來能與粉絲們健康相見。



30歲的朴素丹近期以電影《上流寄生族》揚名國際，她飾演的假學歷家教老師令觀眾印象深刻。但癌症無預警找上門，她在定期健康檢查時發現異狀，在醫生建議下及時接受治療。

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朴素丹主演的新電影最近正好準備上映，她無法出席相關宣傳活動，因此選擇公布病情，希望粉絲們能夠諒解。她也承諾會好好休養，一定會再演出更多好作品回饋影迷。

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