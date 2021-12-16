翻版陳曉華代表中國出戰「世姐」　姜思岐擁高學歷仲係車模

各種選美比賽多不勝數，其中世界上有四大選美活動最受國際關注，就是「世界小姐」﹑「環球小姐」﹑「國際小姐」同「地球小姐」，而繼日前「環球小姐」完美落幕之後，隨即登場的就是「世界小姐」，而代表中國參賽現年21歲的姜思岐一舉一動就非常受到關注。近日，在微博上貼最新選美近況的她，同各國眾佳麗合照一點兒亦不輸蝕，出色的外型加上高學歷有望成為第三位奪得世姐冠軍的中國代表。

姜思岐上月已出發參戰「世界小姐」。（姜思岐微博圖片）

代表中國參加位於美國波多黎各舉行的「第70屆世界小姐總決賽」的21歲姜思岐，近日就在微博上貼多張與來自世界各國佳麗的合照，眼見她身穿一襲露肩白色長裙盡現仙氣，笑容燦爛展現親民一面，在一眾身高出眾的佳麗之間她外型完全不輸蝕，身高177CM的她外型甚至比其他國家佳麗優秀。

姜思岐（右三）同各佳麗合照一點都不輸蝕。（姜思岐微博圖片）

姜思岐身高有177CM 。（姜思岐微博圖片）

另外，在當地備賽的她不時出席相關選美活動，眼見藍天白雲的好天氣，姜思岐亦身穿泳裝上陣，展現纖瘦身材特別是其小蠻腰相當吸眼球，呈現S曲線，無論正面還是側面都零贅肉。而身材高挑偏瘦的她乍看之下與港姐陳曉華有幾分相似，皮膚白皙的她們擁有一雙又圓又大的大眼睛，相當炯炯有神，而且二人在展現笑容的時候，天真無邪的燦爛氣質亦特別相似，同時又是高學歷美女，在外型上絕對可以說是完美。

姜思岐乍看之下與陳曉華有幾分相似。（視覺中國﹑姜思岐微博圖片）

畢業於華中師範大學的她是一位理科生，主修計算機科學與技術專業，該校是國家「211工程」的重點綜合大學，是世界一流學科建設高校。另外，姜思岐還是一位對中國傳統文化特別喜愛的女生，其父親是一位漢語言文學專業，所以從小在耳濡目染下對國學文化特別有熏陶。

姜思岐是一位學霸。（姜思岐微博圖片）

在出戰「世界小姐」之前，姜思岐已經有許多舞台經驗了，她曾參加第28屆新絲路中國模特大賽，奪得全國十佳獎項。還曾擔任車展模特兒﹑上電視台節目等，相信她如此豐富的舞台經驗有助她是次比賽。無論外型﹑學歷都相當出眾的她，有望成為繼張梓琳﹑于文霞後，第三位奪得「世姐」冠軍的中國代表，總決賽將於在年底舉行，我們就拭目以待。

張梓琳﹑于文霞分別在2007 同2012年奪得「世姐冠軍」 。（視覺中國﹑于文霞微博圖片）