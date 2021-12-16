張衛健有騎馬天分做騎手被嫌太高大威猛　初到北京只聽得懂三隻字

張衛健（Dicky）最近因參與內地綜藝節目《追光吧！》再次獲得不少關注，作為一代人的童年回憶，Dicky深受大家喜愛，在舞台上依然活力十足，挑戰自我。在衍生節目《金星訪談》中，Dicky大談工作與生活，讓大家對他有了進一步認識。



張衛健在《追光吧！》中非常受歡迎。（微博@張衛健）

雖然Dicky是歌手出身，但演戲事業遠遠高於歌唱事業，今次之所以參加《追光吧！》，也是想多一些舞台方面的作品：「在前面的時間，我影視劇的作品遠比舞台或者是音樂的作品多，所以我想在後面這段時間，可以多一點音樂、舞台的（作品）。」

儘管已經56歲，但Dicky依然有很少年的一面。（視頻截圖）

回憶在TVB的數十年時光，Dicky也是靠堅持一步步走到現在。1987年拍攝《書劍恩仇錄》時，Dicky在騎馬方面頗有天賦，老師甚至說：「早兩年你讓我碰到你，我馬上把你逮到香港賽馬會當職業騎手。」當時他還同老師講「現在我隨時跟你走。」結果被「嫌」太高大威猛，令Dicky哭笑不得：「我在戲劇那個領域裏面，所有的導演就說你不夠高大威猛，現在難得我有這個天分，你說我太過高大威猛，我真的想問天啊，到底想我怎樣。」

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1997年，Dicky離巢北上，到北京做「北漂」。當天晚上到了北京，做完造型後，馬上開拍第一個鏡頭，就這樣開始了「北漂」生活。但在片場完全聽不懂，好像另外一個世界的感覺：「我只聽得懂張衛健這三個字。張衛健有你了，有你了大概都猜到了，聽到張衛健就知道起來了，過去（拍戲）了。」當初基本是盲聽盲演，同演員對戲都不知道說什麼，就憑著看劇本，可能說完這句話就可以演了。

Dicky初到北京只聽得懂「張衛健」三隻字。（視頻截圖）

在內地發展多年，Dicky大談香港演員生存環境與內地藝人的不同：「我覺得在內地的機會會比較多，因為畢竟那麼大，市場大、電視台多、製作人多，機會就自然會多；香港就一個小地方，電視台不多，導演不多，編劇不多，所以一旦你踏入了這個圈子，這個人愛遲到的，這個人記台詞不行的，盡量別用了……這個小子不錯的，很能打，馬上就知道了，因為圈子太小了，也可能是因為圈子小，所以每一個有機會的演員也好，歌手也好，都很珍惜。」

Dicky大談香港藝人環境於內地藝人環境。（視頻截圖）

點擊下圖睇Dicky同張茜相識過程：