拳王｜朱敏瀚大騷完美肌肉　蔡潔睇完勁尷尬：班男仔成日互相檢查

由陳耀全（Andy）監製的無綫台慶劇《拳王》，主要演員包括黎耀祥、張振朗、黃子恒、朱敏瀚、姚子羚、蔡潔、賴慰玲、譚俊彥、鄭子誠、許家傑、翟威廉、冼灝英、李君妍及孟希璘等，並逢周一至周五晚九點半翡翠台播出。



谷肌實錄。（《拳王》劇照）

第18集劇情重點落在年青演員的感情線上，雖然加晴（蔡潔飾）對於石子聰（朱敏瀚飾）的情深追求一直視而不見，但由於子聰處處為她著想，加上愛心爆棚「英雄救狗」，令加晴對正藍看似單向的感情有所動搖。該幕除了蔡潔及朱仔的交流有睇頭，朱仔一身超強肌肉亦相當吸睛；朱仔透露與張振朗其實齊齊於一年前已開始操練：「因為想喺《拳王》入面展現不一樣嘅自己，希望觀眾見到我哋真係有為角色努力過。」

好大隻。（《拳王》劇照）

觀乎花絮照，朱仔正式埋位前相當努力操練谷肌，而朱仔與蔡潔互動亦似乎相當尷尬，但蔡潔笑言只是劇情需要：「因為佢哋經常要喺劇入面騷肌，所以我已經盲目咗，初初唔熟真係會有距離感！佢哋班男仔好Friend，成日互相檢查肌肉，我係唔夠膽同佢哋一齊玩。」相關場口特別之處，除了拍攝當日天朗氣清令鏡頭拍出來份外唯美，狗狗演員也有帶給二人無限「驚喜」，朱仔笑謂：「其實狗狗算係好合作架喇，只係因為劇情需要我成日摸佢大髀內側，咁我每次摸佢都會趷起；都正常嘅，人都會咁反應啦。」

朱敏瀚大騷完美肌肉。（《拳王》劇照）

另昨晚劇情講述飾演大好人石在林的鄭子誠，幾經辛苦終與前度Linda（甄詠珊飾）冰釋前嫌，正當以為在林守得雲開，Linda卻遇上車禍身亡，在林於醫院邊喊邊痛心問道：「佢啱啱先話同我從新嚟過，點解會咁？！」另一邊廂，駿風拳館的棠哥（冼灝英飾）經好友太太佳嫂（韓馬利飾）連番苦勸，終願意放下執念忍痛與成了植物人廿年的好友告別，正藍亦因而憶起當年痛別哥哥正曦一幕…