《拳王》勢成近十年台慶劇最低收視　原來今年四套包攬尾四位置

《拳王》開播至今已經去到第四星期，暫時頭14集的收視只得16.1點，另一套《十月初五的月光》好一點，播畢15集後有19.6點，相信這兩套劇集的最終收視會定在16點和20點左右。由2011至今十年已經，TVB總共有33套台慶劇，往年一直是被受關注的劇集，所以收視當然有所期待，



TVB收視近十年的計法，在2017年之前，一直都是計翡翠台及高清翡翠台的24小時收視，由2017年開始計24小時跨平台總平均收視，即除了電視機，也會計上網上平台。2018年開始，以7日跨平台（TVB、myTV SUPER，在7月8日起再加上家外媒體，例如但不限於app）計算，再到今年年中改以24小時跨平台計算。

暫時看來，今年的四套台慶劇《星空下的仁醫》、《換命真相》、《十月初五的月光》和《拳王》好大機會包攬尾四位置，再看看已預定包尾的《拳王》，男主角黎耀祥在十年前其實是佔據第一位，今次真係十年人事幾番新。

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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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