Billie Eilish護士裝拍TikTok熱舞片　打扮超密實卻難掩誇張身材

新生代人氣歌手Billie Eilish人如其名，Billie Eilish無論穿著或造型都相當獨樹一格， IG 擁有9772萬人追蹤，在全球坐擁高人氣，一舉一動都備受關注。近來頻頻轉換造型風格的她，日前以一襲蛋糕裙裝登上喜劇小品綜藝節目《Saturday Night Live》（SNL），還變裝護理師熱舞，畫面曝光引發熱議。



Billie Eilish在TikTok化身性感護理師，扭腰擺臀大秀舞技

Billie Eilish依循節目傳統自嘲「就算你不知道我的音樂，你可能認得我的頭髮或衣服」。其中一個橋段，Billie Eilish模仿現在年輕人分享的TikTok影片，她化身護理師在鏡頭前扭腰擺臀，還加碼晃車頭燈，讓大批粉絲看了超興奮。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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Billie Eilish登上《週六夜現場》紅白聖誕裝充滿聖誕氣息

Billie Eilish登上《SNL》當日，穿著新銳時裝設計師Simone Rocha的 2022 春夏紅白洋裝，紅色蕾絲點綴，為奶白色洋裝增添色彩，袖子的透視薄紗材質，讓白皙肌膚若隱若現，模樣夢幻可愛，腳踩聖誕襪造型的厚底鞋，散發濃濃聖誕氣息，宛如小公主上身，與Billie Eilish以往的造型相比又是一大突破。

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身為感染Covid-19代表藝人，Billie Eilish直言「要不是有打疫苗，我可能早就死了」

此外，Billie Eilish近日接受電台主持人Howard Stern專訪時，自爆早前突破性感染新型冠狀病毒肺炎（Covid-19），她直言「要不是有打疫苗，我可能早就死了」。對於染疫細節，Billie Eilish並沒有多談，只透露有留下後遺症。據外媒《Page Six》報導指出，Billie Eilish應該是在今年8月確診，治療休養1個多月，直到9月底的《007：生死有時》（No Time to Die）倫敦首映會才再度現身公開場合。

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